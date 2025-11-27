Sophie Charlotte interpreta Gerluce em ’Três Graças’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Sophie Charlotte interpreta Gerluce em ’Três Graças’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 27/11/2025 09:32

Rio - Sophie Charlotte, de 36 anos, recebeu vários elogios por sua desenvoltura em uma cena de "Três Graças", da TV Globo, exibida na noite desta quarta-feira (26). Na sequência, Gerluce, interpretada pela atriz, teve um 'acerto de contas' com Jorginho (Juliano Cazarré), pai de sua filha, Joelly (Alana Cabral).

"Agora você chora, né? Eu já chorei muito naquela noite que você mandou seus capangas me pegar. Um pesadelo", lembrou Gerluce. "Eu sei, perdão", disse Jorginho. "Eu choro até hoje só de lembrar o que me aconteceu. Por isso, que me doeu tanto. Foi tão difícil vir aqui olhar na tua cara", disse a mãe de Joelly.

"Pensa que você está olhando para um homem doente", pediu o ex-presidiário. "Não estou vendo um homem doente, vejo um homem nojento que acabou com o meu psicológico, que quase me deixou doida, que dizia para eu tirar a criança, e agora quer ser pai", esbravejou Gerluce. "Estou me humilhando, pedindo, suplicando. Por favor, só quero me aproximar dela", disse Jorginho.

"Você pode derramar quantas lágrimas você quiser. Não vai mudar o que eu sinto por você, que é nojo. E quanto a se aproximar da Joelly, minha resposta é não. E acabou esse assunto", concluiu a namorada de Paulinho (Romulo Estrela). Desesperado, o ex-presidiário segura a cuidadora pelo braço para tentar impedir a saída dela da igreja. Ela, então, grita. "Não encosta em mim".

Gerluce não quer o Jorginho na vida da Joélly de JEITO nenhum! #TrêsGraças pic.twitter.com/SWj7GFFGoj — TV Globo (@tvglobo) November 27, 2025

No X, antigo Twitter, os internautas exaltaram o talento de Sophie. "Que cena incrível, como há anos não se via na TV, Sophie está arrasando! Gerluce rainha não deita para macho tóxico, vá se redimir no inferno", afirmou um usuário da rede social. "A Sophie Charlotte botou essa cena no bolso. Que artista. Que mulher", disse outro. "Eu fico chocado como a Sophie está espetacular", comentou uma terceira pessoa.

"Cena maravilhosa demais. Texto no ponto, Sophie arrasando, intensidade dramática... Vale muito a pena ligar a TV todo dia pra ver essa novela", "Sophie entregando tudo" e "A reação dela quando ele tocou no braço dela..Sophie não tá pra brincadeira, Gerluce veio pra entrar no hall da fama das melhores mocinhas!" foram outros comentários postados na rede social.