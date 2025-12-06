Arminda empurra Zenilda em avenida movimentada de São Paulo - Reprodução/Globo

Publicado 06/12/2025 10:29 | Atualizado 06/12/2025 10:32

Rio - Arminda (Grazi Massafera) finalmente cruzou uma linha perigosa em "Três Graças", e fez isso em grande estilo. Durante um passeio aparentemente comum pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, a personagem surpreendeu o público ao empurrar Zenilda (Andréia Horta), sua melhor amiga, em plena direção a um ônibus que passava. O momento transformou uma simples caminhada rumo ao salão preferido das duas em uma cena tensa e decisiva na novela.

Grazi admite que aguardava, com certa ansiedade, a virada radical no comportamento da vilã. "Estava passando da hora de fazer algo assim (risos). Estava esperando por esse momento e estou na expectativa de outros. Eu e Andréia curtimos muito realizar a cena", contou em entrevista ao site oficial da novela. Grazi admite que aguardava, com certa ansiedade, a virada radical no comportamento da vilã. "Estava passando da hora de fazer algo assim (risos). Estava esperando por esse momento e estou na expectativa de outros. Eu e Andréia curtimos muito realizar a cena", contou em entrevista ao site oficial da novela.

A atriz ainda revelou os desafios de gravação diante do cenário urbano movimentado: "Foi difícil por conta do trânsito, do som de helicópteros que tem ali, mas a sequência ficou muito interessante para as personagens e o cenário de São Paulo com certeza faz toda a diferença".



Para Andréia Horta, o que aconteceu na avenida marca um antes e depois na relação das duas personagens. A atriz antecipa que Zenilda começa a ver a amiga com outros olhos.

"É uma sequência importante para a Zenilda porque aí se dá o início do despertar dela em relação à amizade abusiva com Arminda. Zenilda começa a enxergar uma maldade na amiga e isso mudará essa relação daí em diante", adiantou.