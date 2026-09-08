Paulo Vilhena posa para fotos no evento de lançamento da novela ’Por Você’ - Globo/ Lucas Teixeira

Paulo Vilhena posa para fotos no evento de lançamento da novela ’Por Você’Globo/ Lucas Teixeira

Publicado 08/09/2026 05:00



Rio - Quase oito anos depois de sua última novela, Paulinho Vilhena volta à dramaturgia em uma fase bem diferente da que deixou para trás. Aos 47 anos, casado e pai de Manoela, o ator retorna à Globo em "Por Você" na pele de Ricardo Mendes, um cardiologista solteiro convicto, que gosta de aproveitar a vida e foge de compromissos amorosos. O reencontro com o formato, porém, era algo que o artista já desejava.

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"O que me fez voltar foi um bom convite, um bom personagem, uma boa história, um elenco admirável, com atores que realmente me inspiram e também a possibilidade de voltar ao Rio com a minha família", diz Paulinho. "Grato por essa oportunidade e por esse momento, que foi sonhado e desejado. Estou feliz", completa.



Na trama, Ricardo ocupa uma posição importante no hospital-maternidade onde trabalha. Além de cardiologista, ele é diretor-geral da área e ajuda a administrar a unidade. O médico mantém uma amizade próxima com Gabriel (Thiago Lacerda) e Bela (Sheron Menezzes), além de ter uma relação de muito afeto com Pérola (Renata Sorrah), que o trata quase como afilhado.



Paulinho prefere não antecipar se o personagem ficará do lado dos mocinhos ou dos vilões, mas acredita que Ricardo tem boas chances de conquistar quem acompanha a história. "Só espero que a gente entregue um bom conteúdo. Acho que vão amar ele, mas quem sabe? O público é o público. A novela é muito legal, tem bastante ação, dramas humanos muito interessantes, leveza e beleza."



Apesar do desejo de voltar às novelas, o convite não foi aceito de imediato. Paulinho quis conhecer melhor a história e, principalmente, saber quais atores estariam ao seu lado ao longo do trabalho. Depois das conversas sobre o projeto, decidiu aceitar o papel e também abriu caminho para uma mudança importante na vida pessoal: deixou São Paulo, onde morava havia quase oito anos, para retornar ao Rio com a família.



A volta também representa um reencontro com a emissora onde começou sua trajetória profissional, em 1998, na série "Sandy & Junior". "É muito legal voltar para o lugar que me revelou, a TV Globo. Foi onde me formei profissionalmente. Então, poder retornar agora, com toda a bagagem que adquiri nesse período, mas também disposto a aprender de novo, é especial. É um outro momento meu, da empresa e do mundo."



O elenco ainda reserva reencontros com nomes que fizeram parte do início de sua carreira. Entre eles está Alinne Moraes, com quem Paulinho trabalhou em "Coração de Estudante", em 2002. Fernanda de Freitas, que também estava na produção, integra agora o elenco de "Por Você". "Foi a nossa primeira novela juntos, 'Coração de Estudante'. A Fernanda de Freitas também estava. É muito legal. É um reencontro com pessoas que fazem parte da minha história, e eu também faço parte da história delas."



Se Ricardo escolheu uma vida sem compromissos amorosos, fora da ficção Paulinho atravessa uma fase oposta. Casado com Maria Luiza Vilhena e pai de Manoela, de 3 anos, ele conta que tenta aproximar a filha de sua rotina profissional e pretende mostrar um pouco do novo trabalho para a menina.



"Acho que ela vai assistir um pouquinho, alguma coisa. Ainda não está muito determinado para a gente. Mas queremos que ela veja. Sempre que estou no estúdio, mostro algumas coisas para ela, mando fotos", conta. "Vou mostrar o papai dentro da caixinha (risos). Claro que não é um conteúdo para ela, mas acho interessante que conheça como funciona o meu trabalho", conclui.