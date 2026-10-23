Chay Suede faz referência a 'Rebelde' e emociona fãs de Lua Blanco - Reprodução / TV Globo

Chay Suede faz referência a 'Rebelde' e emociona fãs de Lua BlancoReprodução / TV Globo

Publicado 23/10/2026 15:28 | Atualizado 23/10/2026 16:59

Na sequência, Adriana (Leticia Colin) presenteia Pedro (Chay Suede) com o acessório e se surpreende com a facilidade do namorado para dar o nó. "Caramba, você dá nó bem em gravata! Você usa muita gravata?", pergunta. "A vida inteira. Desde adolescente", responde o advogado, com um sorriso.Adriana ainda quer saber se ele dança de gravata, outra referência ao passado do ator. Em "Rebelde", exibida entre 2011 e 2012, Chay interpretava Tomás e integrava a banda Rebeldes ao lado de Lua, intérprete de Roberta Messi, e outros quatro protagonistas.

a referência a rebeldes hoje em quem ama cuida, o personagem do chay ganhando uma gravata vermelha e falando que usou a vida inteira, desde adolescente, que linda homenagem https://t.co/tNPNdixnI9 — ramon (@ramonramos_) October 23, 2026

A coincidência chamou a atenção do público, principalmente pela proximidade com a morte da atriz. "Que linda homenagem para Lua Blanco", escreveu um internauta. "Sutil maneira que Chay e Leticia encontraram de reverenciar a Lua", comentou outro. O ator também curtiu uma publicação que associava a cena à memória da antiga colega.Apesar da repercussão, a sequência foi gravada antes da morte de Lua. Ao UOL, Nathalia Ribas, diretora da novela, explicou que pediu a gravata vermelha para a cena e classificou a associação como uma coincidência. "Foi uma feliz coincidência", afirmou. Segundo ela, a referência à adolescência partiu de Chay.Leticia Colin mantinha uma amizade antiga com Lua e participou da despedida da artista, na segunda-feira (19), no Memorial do Carmo, no Rio. As duas se conheceram durante os ensaios do musical "O Despertar da Primavera", no qual se revezavam no papel de Ilse.Abalada, a protagonista de "Quem Ama Cuida" falou do carinho pela família Blanco e da surpresa com a notícia. "Eu fiquei sabendo ontem mesmo. Em choque", contou na ocasião.A atriz também destacou a fé da amiga nos últimos meses de vida. "A Lua, nesse último ano, tava muito próxima à religiosidade dela, muito próxima de Jesus Cristo, que era o que fazia sentido para ela, que dava conforto para o coração dela. Então ela tava em paz", disse.A despedida reuniu Chay Suede, Arthur Aguiar, Mel Fronckowiak, Micael Borges e Sophia Abrahão, que também fizeram parte do grupo Rebeldes.Lua morreu em decorrência de um câncer no intestino. Além de "Rebelde", a artista construiu uma carreira na música, no teatro e na televisão, com trabalhos em "Malhação" e "A Força do Querer".