Jesus Luz em piscina de hotel - Foto: Liberado Junior

Publicado 25/02/2023 00:56 | Atualizado 25/02/2023 01:11

Após, trabalhar muito durante o carnaval, o bonitão, Jesus Luz (36) apareceu sem camisa e de cueca, deixando à mostra o abdômen trincado. O DJ que está morando no cinco estrelas de frente para o mar na Barra da Tijuca desde que separou de Aline Campos, curte os dias de sol ao lado da linda filha, Malena (6) na piscina do LSH Hotel.



A presença do bonitão, não passa desapercebida e o modelo chama atenção de quem divide o espaço aquático junto com ele.A encantadora criança tem aproveitado muito o hotel ao lado do pai, que tem dividido o seu tempo com muito trabalho e muita malhação. Jesus “afirma ele.