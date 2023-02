Bloco Superbacanas - Foto divulgação

Publicado 25/02/2023 01:09

A programação de carnaval dos blocos da Sebastiana acaba neste domingo (26), com a apresentação do Monobloco, no Centro, a partir das 7h. No sábado (25), o Superbacana, bloco carnavalesco carioca que mostra a riqueza e a diversidade das músicas da Tropicália, se apresenta na Praça Afonso Pena, na Tijuca, às 16h.

Imagine Caetano, Gil, Os Mutantes, Tom Zé, Gal e Jorge Ben Jor reunidos no carnaval de rua do Rio de Janeiro. Essa é a ideia do Superbacana, uma homenagem a esse movimento cultural brasileiro revolucionário. Criado em 2016, o bloco prepara uma grande homenagem à Gal Costa, que nos deixou em novembro. As músicas da cantora sempre fizeram parte do repertório do bloco, mas este ano os sucessos da baiana vão dominar boa parte da apresentação, que terá início com os sucessos tropicalistas de Gal, como “Baby”, “Vapor Barato” e “Divino Maravilhoso”. Em seguida, será a vez de um medley que reunirá outros sucessos, de outras fases, que foram eternizados na voz da cantora, como “Balancê”, “Festa do Interior” e “Força Estranha”.

Para fechar com chave de ouro, o Monobloco encerra o carnaval da Sebastiana, no domingo, 26, a partir das 7h, no Centro.

A Sebastiana (Associação de Blocos de Carnaval de Rua da Zona Sul, Santa Teresa e Centro) celebra a chegada de cinco novos blocos em 2023: Monobloco, Fogo & Paixão, Bloco 442, Superbacana e Tá Pirando, Pirado, Pirou! passam a integrar a associação. A partir de agora, a Sebastiana passa a ser responsável por desfiles que reúnem mais de 1 milhão de foliões, em 16 desfiles. A associação tem como blocos fundadores, e que ainda desfilam, os seguintes: Barbas, Carmelitas, Gigantes da Lira, Imprensa Que Eu Gamo, Meu Bem, Volto Já, Que Merda é Essa, Simpatia É Quase Amor, Suvaco do Cristo e Virtual.

A programação começou com o desfile do Imprensa que Eu Gamo, no dia 4 de fevereiro, em Laranjeiras, e encerra com o desfile do Monobloco, no dia 26 de fevereiro, após o carnaval.

Primeira associação de blocos de rua do Rio, a Sebastiana foi criada por representantes de agremiações que surgiram a partir da abertura política nos anos de 1980, com a campanha das Diretas Já. A associação trabalha desde então pelo resgate e manutenção da tradição do Carnaval de rua do Rio de Janeiro, por uma política pública inclusiva e democrática para o carnaval de rua e pela manutenção das suas características originais e primordiais: liberdade de expressão, ocupação artística territorial descentralizada, democracia para todos os foliões, diversidade e pluralidade de linguagens, e valorização da cultura popular.

“Após dois anos de pandemia, sem os blocos nas ruas e com inúmeras e dolorosas perdas, o momento é de retomada e de renovação, com a incorporação de ideias, novos ares e parcerias, abrindo novos canais de diálogo e amplificando a nossa ação. A chegada de novos blocos a uma associação com a nossa história, que se tornou referência no país, não é algo simples e nem rápido. Ao longo dos últimos meses, identificamos com muito carinho os blocos que tinham sinergia com o nosso posicionamento e atuação e que, ao mesmo tempo, poderiam trazer novidades artísticas e de linguagens musicais”, explica Rita Fernandes, presidente da Sebastiana.

PROGRAMAÇÃO DOS DESFILES

25 de fevereiro (sábado)

Superbacana

O Superbacana, mais um dos novos integrantes da Sebastiana, se apresenta na Praça Afonso Pena na Tijuca, a partir das 16h.

26 de fevereiro (domingo)

Monobloco



Bloco Super Bacanas Foto divulgação O Monobloco, que chega à Sebastiana, em 2023, se concentra às 7h e sai às 9h. O desfile acontece na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro do Rio de Janeiro.