Com novo visual cantora Simaria marca presença na 35° edição do prêmio Lá Musa, o evento aconteceu na noite da última quinta feira dia 23 de fevereiro em Miami.

Simaria recebeu o convite do amigo Marcelo Gama (diretor do prêmio) e de Ignacio Meyer um dos maiores nomes da indústria da música latina, logo depois de ter terminado a dupla Simone e Simária com a irmã Simone Mendes. A cantora posou com os cantores cubanos Alexander Delgado Hernández e Randy Malcom Martínez.Simaria resolveu dar uma repaginada no visual para a nova aparição e agradou bastante, Com os cabelos mais curtos, na altura dos ombros, a cantora apostou ainda em um look todo preto e chamou a atenção assim que chegou ao local.