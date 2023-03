Natália Toscano e Zé Neto - Foto Divulgação

A influenciadora Natália Toscano, esposa do sertanejo Zé Neto (dupla com Cristiano), completa 32 anos no próximo dia 7 de março e tem atraído milhares de seguidores nas redes sociais. A famosa, que costuma se dividir entre as atividades de mãe, esposa e empresária, resolveu tirar um tempinho para curtir o maridão.Natália e Zé Neto estão completando 14 anos juntos e para comemorar estão curtindo uma mini férias romântica em San Pedro de Atacama, no Chile. Os dois chegaram no destino nessa terça-feira (28) e estão compartilhando tudo nas redes sociais. A viagem foi toda planejada pela mulher do cantor, que inclusive fez uma surpresa e só revelou o destino a ele 10 dias antes.Em conversa exclusiva a influenciadora e empresária pontua: