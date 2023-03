Segundo casal de Mestre Sala e Porta Bandeira e o presidente André Vaz - Fotos Thyago Andrade

Segundo casal de Mestre Sala e Porta Bandeira e o presidente André VazFotos Thyago Andrade

Publicado 02/03/2023 13:29

A segunda edição do Prêmio JK premiou, na noite de quarta-feira, personalidades empresas que se destacaram no ambiente digital em todo o país. O evento, que celebrou os 458 anos da cidade do Rio de Janeiro e os 100 anos do Copacabana Palace, aconteceu no Teatro do Hotel com a presença de VIPS e influenciadores dos mais variados segmentos. David Brazil, GKay, Rafaella, Milene Domingues, Thelma Assis e o ex-jogador Cafu foram alguns dos premiados.

Edson Pereira, David Brazil e André Vaz Fotos Thyago Andrade

Na categoria influenciador da cultura carioca, os Acadêmicos do Salgueiro receberam o prêmio por sua atuação nas mídias digitais. Escola de samba com o maior número de seguidores nas redes, a vermelha e branca vem se mantendo cada vez mais alinhada com o público das redes e tornou-se bastante ativa neste segmento. A agremiação completará 70 anos no dia 05 de março e aposta na interatividade com seu público para manter o elo com seus torcedores e apaixonados pelo samba ao redor do mundo ao longo de todo o ano realizando ações sociais e lançando projetos para a comunidade. Neymar Santos, André Vaz e Xande de Pilaries Fotos Thyago Andrade

Homenagem especial ao presidente André Vaz e salgueirenses ilustres



