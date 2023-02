Livraria Cultura foi fundada no fim da década de 1940 - Divulgação

Publicado 16/02/2023 13:25 | Atualizado 16/02/2023 14:03

Rio - A Livraria Cultura informou, através do Instagram, que conseguiu, nesta quinta-feira, uma liminar que suspende o decreto de falência da empresa. A falência da Cultura havia sido determinada pelo juiz Ralpho Waldo de Barreiros Monteiro Filho, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, na semana passada.

Na última terça-feira, a livraria entrou com um recurso, que foi aceito pela Justiça competente. "Recebemos com muita alegria no início dessa manhã que a ação de falência foi suspensa", disse a empresa através de comunicado. "O momento agora é de focar nos projetos que estamos desempenhando em busca da recuperação e expansão da empresa", completa o documento. O decreto de falência da Livraria Cultura causou comoção nas redes sociais na semana passada.