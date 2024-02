Stranger Things: O Voo de Ícaro chega às livrarias este mês - Divulgação

Publicado 18/02/2024 08:39

Rio - O livro "Stranger Things: O Voo de Ícaro", que chega às livrarias pela Intrínseca, revela o passado de um dos personagens mais queridos da série da Netflix: Eddie Munson. Esta é a primeira vez que uma adaptação literária oficial da série é assinada por uma das roteiristas da obra, Caitlin Schneiderhan.

No livro, Eddie é precedido pela má fama da família e, aos 18 anos, sente que seu destino já foi traçado: ser para sempre um fracassado, assim como seu pai e seu tio. No entanto, os horizontes do rapaz se abrem quando seu caminho cruza com o da bela caça-talentos Paige Warner no decadente bar onde ele toca com a Corroded Coffin, banda formada por seus amigos e parceiros do Hellfire Club. Além de tirar o fôlego do músico, a jovem lhe oferece uma oportunidade única: assinar um contrato com uma grande gravadora de Los Angeles.

Para seguir seu sonho, Eddie precisa de dinheiro, e o retorno de seu problemático pai, Al Munson, o deixa de frente com a possibilidade de ganhar milhares de dólares. Porém, ele deve participar de um perigoso esquema encabeçado por Al, figura conhecida por ser pouco confiável.



Eddie sonha em sair de Hawkins a qualquer custo, mas teme que aceitar a oferta do pai signifique dar continuidade ao infame legado dos Munson. O dilema também preocupa sua melhor amiga e confidente, Ronnie, estudante promissora que constantemente procura lembrar Eddie de sua verdadeira essência.

A nova obra oficial do universo de "Stranger Things" nos apresenta a um jovem que deseja encontrar seu lugar no mundo, mesmo que o mundo pareça já ter reservado uma posição nada agradável para ele.



Repleto de referências a bandas clássicas, como Metallica, Iron Maiden e Judas Priest, Stranger Things: O voo de Ícaro é um prato cheio para fãs de rock, Dungeons & Dragons, ação e de uma pitada de romance. E, claro, para todos aqueles que desejam matar as saudades do carismático e sonhador Eddie Munson.