'Diário da Sombra' chega ao BrasilDivulgação

Publicado 18/02/2024 07:00

Rio - O livro "Diário da Sombra", que fez o maior sucesso no TikTok gringo, chegou às livrarias brasileiras este mês pela editora Fontanar. Com mais de um milhão de obras vendidas, o livro interativo se tornou um fenômeno internacional e promete repetir o feito no Brasil.



A autora Keila Shaheen desenvolveu um diário que oferece conselhos e tem como base a psicologia de Carl Jung. Com exercícios e atividades sugeridas, o leitor tem a possiblidade de se conhecer melhor e aprender a viver de forma mais autêntica e integrada com seu verdadeiro eu. A obra promete ser uma ferramenta para conseguirmos fazer as mudanças de que precisamos para ter uma vida que faça sentido.

De acordo com a autora, ao integrar sua sombra, você vai se tornar mais consciente sobre seus comportamentos autossabotadores, o que vai te ajudar a melhorar seus relacionamentos interpessoais, se curar de traumas geracionais, impor limites, cultivar compaixão pelos outros e por si mesmo, se tornar bem-resolvido, ter mais consciência e clareza sobre o mundo a sua volta.