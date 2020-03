Marília Mendonça fala de sua volta aos palcos

São Paulo - Marília Mendonça voltou de sua licença-maternidade no último fim de semana. O primeiro show após o hiato de três meses aconteceu em São Paulo. Assim que pisou no palco, a cantora afirmou que o nervosismo tomou conta de seu ser. "É como se eu estivesse começando hoje. A voz está travada, daquele jeito, mas a emoção é diferente porque é começar já com o amor de vocês. Peço perdão pela rouquidão. É uma coisa que não consigo controlar", disse ela. A rainha da sofrência foi compreendida pelos fãs. O público não parou de cantar e a fez chorar de emoção pelo reconhecimento. Antes de pisar no palco, porém, Marília conversou com os jornalistas sobre seu retorno e afirmou que se sente uma mulher muito mais prática e relaxada após o nascimento de Léo. "Vocês podem esperar uma Marília Mendonça muito mais tranquila, que não dá birra à toa. Depois que o Léo nasceu, as coisas não são mais tão graves, sabe? Quando a gente descobre o amor por um filho, o que a gente achava que era grave fica bobo", diz ela, que já não quer mais perder tempo com coisas que antes a tiravam do sério, como discussões nas redes sociais. Muito ativa no Twitter, a cantora só deixa claro que não vai admitir que mexam com seu filho. "Não é possível que exista hater de criança nesse mundo. Fake news, ofensa, qualquer coisa que deixe o Léo em uma posição que qualquer mãe não aceitaria eu também não vou aceitar! Sou humana, sou falha, estou sujeita a tudo isso, mas ele tem eu para defender. Se rolar fake news do Léo, vai ter processo e o bicho vai pegar. Tem uma onça aqui para defender", avisa Marília. Antes do nascimento do menino, a sertaneja pensava em não postar fotos para evitar a exposição, mas mudou de ideia assim que viu o rostinho do filho pela primeira vez. "Quando vi aquela coisa linda, percebi que não ia dar para guardar só para mim. Precisava mostrar para o Brasil inteiro. É um orgulho muito grande gerar uma vida tão maravilhosa daquela. Nas minhas redes sociais, já falei sobre amamentação, parto normal e o quanto eu tinha romantizado tudo isso", diz a estrela.



Mudança de visual e autoestima

Para voltar ao trabalho, Marília mudou o visual e recuperou sua autoestima. A cantora platinou o cabelo e colocou uma extensão nos fios pouco antes do primeiro show. Segundo ela, que não se sentia bonita durante a gravidez, olhar para o espelho e voltar a gostar do que vê tem sido libertador.

"Olhava todas as grávidas lindas, incríveis, maravilhosas, e perguntava quem era aquela que eu via no espelho. Não tinha nada a ver com o meu peso porque já fui muito mais gordinha. O meu cabelo parece que não ficava lavado, minha carga hormonal foi gigantesca, a insegurança foi demais", recorda a artista.

De um tempo para cá, Marília já tem sentido vontade de ir ao salão de beleza, fazer academia e seguir dieta. A vontade de viver mais e bem tem a ver com a chegada do herdeiro, que a fez encarar o trabalho com ainda mais seriedade. Mesmo com o coração dividido entre trabalhar e ficar com o bebê em casa, a cantora afirma que não se sente culpada por ter retomado sua agenda de shows.

"Sinônimo de mãe é culpa. Tudo faz a gente se sentir culpada. A gente se culpa por não dar conta disso e daquilo, por trabalhar, por deixar o filho. Mas não estou sofrendo por estar aqui, sei que sempre vou amar o Léo e fazer isso é uma demonstração do amor que tenho por ele. Pode ter certeza de que vou dar muito mais valor ao meu trabalho sabendo que tenho uma vidinha para cuidar", diz ela.

Sofrência que não acaba mais

Mesmo estando numa fase de felicidade plena com o filho e a família, Marília não pretende deixar de cantar sofrência. A cantora de 24 anos é bem sincera ao dizer que esse é o seu público e que muitas pessoas vão ao seu show apenas por se identificarem com o repertório. Os próximos lançamentos, segundo ela, serão ainda mais românticos.

"Tem gente que fala que estou além disso, que a galera vai para me ver, mas não vejo dessa forma. Sei que vão pela música. A galera vai no show de quem se identifica, escuta a música que faz lembrar de tal pessoa", avalia. "Sei qual é o meu mercado, conheço meu gado e não tenho vaidade. Sei o que escuto dentro de casa e sei o que o meu público quer escutar. Não posso mudar minha essência. Tenho que fazer o que gosto, mas pensar comercialmente também", completa.

Dando continuidade à turnê 'Todos os Cantos', que virou série da Globoplay em 2019, Marília diz que aprendeu muito com o projeto. A ideia consiste em a cantora aparecer disfarçada para convidar pessoas, que nem sempre a reconhecem, para um show surpresa e só na hora da apresentação, em um espaço público, revelar a brincadeira.

"Foi um crescimento gigantesco, a maior decisão que tomei na minha vida. Sonhar com um projeto é uma coisa, tomar a decisão de enfrentar é totalmente diferente. Cada vez aumentam mais os perrengues. Fiz até uma tatuagem representando isso. Existe uma Marília Mendonça antes de 'Todos os Cantos' e outra Marília Mendonça depois. Vamos dar sequência com a turnê até o fim do ano", diz a artista.

