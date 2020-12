Por O Dia

Publicado 12/12/2020 12:59 | Atualizado 12/12/2020 13:13

Perdeu o bazar on-line do O Sol ontem? Ainda dá tempo de participar! Hoje (12/12), até as 18h, a Obra Social, que fica no Jardim Botânico, realiza o segundo dia do seu primeiro bazar beneficente. O evento terá parte da renda revertida para os projetos sociais mantidos pela organização e tem a parceria do Santuário Cristo Redentor, onde tenho o prazer de ser madrinha. Corre lá! Vamos apoiar!?O bazar tem o apoio de várias empresas e está sendo transmitido ao vivo pelo Instagram da obra social ( @osolartesanato ) e pelas mídias sociais do presidente da obra e reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar (Instagram e Facebook: @padreomaroficial e YouTube: youtube.com/padreomar ).As vendas estão sendo realizadas pelo marketplace no site: www.debracosabertos.com/p/obra-osol Ainda estão disponíveis peças lindas de várias marcas e preços, como bolsas, biquínis, roupas femininas, peças de renda renascença, além das maravilhosas peças de artesanato feitas pelos artesãos do O Sol. A abertura do evento aconteceu nesta sexta-feira (11/12), com a participação do querido Padre Omar.