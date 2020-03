Rio - Respeito e liberdade é aquilo o que elas querem! Aos 23 anos, Vitória Strada só tem motivos para comemorar. Engatando sua terceira protagonista em novelas da Globo, em 'Salve-se Quem Puder', e há um ano namorando a atriz e produtora Marcella Rica, a estrela inspira outras garotas e comprova que o lugar de mulher é exatamente onde ela quiser.

"O mundo tem espaço para todo mundo, e a gente tem que respeitar o próximo. Ninguém tem que ligar para a roupa que o outro está vestindo. Se você está me respeitando e eu estou te respeitando, é o suficiente. É totalmente fora da minha realidade, da forma que gosto de entender o mundo, de uma pessoa perder o emprego pelo gênero, cor ou orientação sexual. A gente só quer respeito", afirma a atriz.

A gaúcha pegou muita gente de surpresa ao assumir sua relação com Marcella, no fim do ano passado. Algo que, segundo ela, aconteceu naturalmente. "Não gosto de mentiras, não faz parte de mim. Não compactuo e não me sinto bem. Sou uma pessoa relativamente reservada, com todos os meus relacionamentos, mas acho que chega um momento em que mentir não é uma opção", pontua Vitória. O romance das duas teve início no Carnaval de 2019. De lá pra cá, as duas não se desgrudaram mais.

"Eu estou muito feliz", afirma ela, agradecida pelas mensagens de carinho que vem recebendo de seus mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram. "O que ouvi muito foi que as pessoas admiraram a coragem. E também acho que pena, que temos que ver isso como coragem. A felicidade e o amor não deviam ser vistos como um ato corajoso no sentido de que a gente não devesse compartilhar, assumir isso. Amar, amor de mãe, de filho, namorados, é amor, é a coisa mais linda do mundo", defende.

Casal sensação do momento, Vitória e Marcella aproveitaram bastante o Carnaval deste ano, juntinhas, na Marquês de Sapucaí no Rio. Data mais do que especial para a dupla apaixonada. "O Carnaval é muito significativo, porque foi quando a gente começou a namorar realmente", aponta a atriz de 'Salve-se Quem Puder', que já está mais do que acostumada com o interesse do público sobre sua vida pessoal. "Eu não me sinto invadida, faz parte. Engraçado é que, às vezes, as pessoas contam coisas que nunca aconteceram. A gente aprende, infelizmente, a ser menos ingênuo com a vida, mas prefiro acreditar que as pessoas são boas", diz.

'Eu acredito no amor'

Na trama das sete, Vitória é Kyra. Uma jovem decoradora que sonha em se casar com Rafael (Bruno Ferrari). O problema é que a decoradora precisou largar tudo para trás ao presenciar um assassinato e entrar para o processo de proteção à testemunha. Em comum com a personagem? A crença no amor. "Também tenho esse lado romântico. A Kyra acredita no amor verdadeiro. Hoje em dia, a gente tem tanta possibilidade, que a gente muda de ideia rapidamente. O que é um direito adquirido de nós, mulheres também. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito em ter uma pessoa que me faz bem para estar junto. A gente tem isso em comum, ser romântica. Eu acredito no amor", afirma.

Chorando de rir

Após duas novelas densas ('Tempo de Amar', de 2017, e 'Espelho da Vida', de 2018), Vitória confessa que está chorando de rir com as loucuras de Kyra em 'Salve-se Quem Puder' Esta é a primeira vez que a atriz flerta com a comédia num trabalho na TV. "Às vezes, fico pensando: 'Gente, eu não sei o que estou fazendo. Ou vai dar muito certo ou pode dar muito errado'. É o risco. Isso faz parte, dá aquele friozinho na barriga, que é bom", destaca.

Além da dobradinha com Deborah Secco (Alexia) e Juliana Paiva (Fiona), a atriz se diverte nas cenas com a galinha Felipa. "Aprendi a derrubar coisas, a ser atacada por galinhas. Venho aprendendo como atriz, a personagem me ensina a trabalhar um lugar muito mais leve, desprendido. Ainda estou entendendo a medida dessa comédia", confidencia ela, toda animada.

Na novela de Daniel Ortiz, Kyra muda de identidade, deixando Rafael, o grande amor de sua vida para trás. É, então, que ela passa a trabalhar como babá na casa de Alan (Thiago Fragoso), e os dois se envolvem além do esperado. "Os dois boys são ótimos. No sentido de pessoas e personagens, o Bruno eu já conhecia, já amava, e Thiago conheci agora. Rafael é o amor da vida dela, e o Alan é um pai exemplar", explica.

'O Sol brilha para todo mundo'

Mesmo com a pouca idade, Vitória Strada emplaca sua terceira protagonista de novelas da Globo. Segundo ela, um momento de agradecimento. "Deus, né?! Tudo acontece no momento que tem que acontecer. A gente está numa profissão em que muitos queriam estar, mas o sol brilha pra todo mundo. Então, o que é meu vai ser meu e o que é do outro vai ser dele. Quando não acontece algo para gente, é porque não era pra ser. Você não precisa diminuir ninguém pra conquistar alguma coisa, não precisa criticar para se sentir melhor", conta ela, ignorando toda e qualquer possível crítica.

'Somos seres humanos'

Com tanta exposição, vira e mexe, a vida particular da atriz acaba se misturando com a pública. Situação que ela veio se acostumando ao longo do tempo de carreira. "Tudo eu entendo como um passo a passo. Não só por ser reconhecida. Eu prefiro ver como novo. No momento que você entra na casa de todo mundo, todos os dias, e com as redes sociais, onde a gente compartilha um pouco da nossa vida, isso gera um interesse ainda maior. Mas no final das contas somos todos seres humanos", reflete.