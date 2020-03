Por que um compacto de 'Fina Estampa' às 21h?

Muitos se perguntam por que a Globo escalou 'Fina Estampa', escrita por Aguinaldo Silva, para o lugar de 'Amor de Mãe' a partir desta segunda-feira? Como se sabe, a novela de Manuela Dias teve suas gravações interrompidas por causa da pandemia do coronavírus. Já no horário das 18h, entrará no ar 'Novo Mundo', com o fim de 'Éramos seis', e a atual temporada de 'Malhação' será substituída por 'Viva a Diferença'.

A trama do Aguinaldo, no caso, foi exibida entre agosto de 2011 e março de 2012, e sua história central girava em torno de Griselda, viúva que criou três filhos sozinha e passou a sobreviver como mecânica. Usando um macacão de oficina, era conhecida como 'marido de aluguel' ou Pereirão por seus serviços.

Há quem entenda que sua escolha foi motivada por possuir vários pontos positivos, como o clima solar e o tom de humor e alto-astral, que permeia a maior parte da história. Elementos inclusive que faltam em 'Amor de Mãe'. E por mais que um segmento da crítica tenha torcido o nariz para 'Fina Estampa', ela fez um enorme sucesso.

Além disso, a protagonista Griselda, com uma Lilia Cabral "voando", reúne, dentre outras, duas características que merecem destaque: a força icônica e o fato de representar valores éticos fortíssimos, que o público de TV sente falta. Por fim, como será um resumo, a Globo poderá retirar toda a "gordura" que a novela teve e manter somente as partes fundamentais, fazendo com que o compacto mostre uma história mais ágil e sem enrolação.