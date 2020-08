Rio - Adolescente, ela saiu de Bauru para o mundo dos "sonhos", com escala na capital de São Paulo para aprender guloseimas deliciosas com uma banqueteira francesa. Palmirinha Onofre, hoje com 89 anos, se apaixonou por todos os tipos de comida, e diariamente arranja algo para fazer na cozinha. De um prato maravilhoso até o "mexidão", que reúne quase tudo que há na geladeira. "A cozinha é o lugar onde pude conquistar tudo o que tenho hoje. Mesmo com 89 anos tenho prazer em poder cozinhar e muito orgulho de ouvir de tantos amiguinhos e amiguinhas que sou a inspiração deles". Já casada e com três filhas, ela cozinhava pra fora, dando uma força no orçamento. Até que se viu sozinha, com as meninas para criar: o marido foi embora. Mas, guerreira, ela passou a fazer e vender "sonhos" de padaria, aqueles deliciosos recheados com creme. Não tinha mau tempo nem dificuldades: Palmirinha botou a mão na massa, formou sua clientela e foi ganhando dinheiro. Depois, veio o "bolo de chocolate simples". Os doces acabavam rapidamente, e ela voltava em casa para produzir mais e mais... Daí, para os salgadinhos e outras receitas de dar água na boca foi um pulo. Muito trabalho e dedicação, principalmente à educação das filhas, que lhe deram netos e bisnetos. Já na faixa dos 60 anos, Palmirinha arrasou como culinarista em várias emissoras de TV. As "amiguinhas" e "amiguinhos", como ela sempre chamou seus telespectadores, viraram fãs. "O que me dá força é olhar para trás, ver toda minha trajetória e o quão longe consegui chegar sem passar por cima de ninguém, sem tirar vantagem de ninguém, sendo eu mesma e fazendo tudo com muito amor, carinho e dedicação", comenta, emocionada. Uma de suas maiores alegrias é que as pessoas para quem escreveu dezenas de receitas repitam a trajetória dela, tenham força num momento difícil e levem "sonhos" - bolo em fatias, empadinhas, pastéis... - para vender e conseguir, como ela, dar a volta por cima. Empreendam do jeito que der! Palmirinha é determinada, sorridente, faz o que gosta e se cuida. Está na reta de ser uma nonagenária. "Ainda não pensei na festa de 90 anos. Mas quero comemorá-los com muita saúde e, se Deus quiser, podendo estar ao lado da minha família. Tem melhor presente do que estar rodeada das pessoas que amamos?".



Sonho de Padaria da Vovó Palmirinha

Ingredientes da Massa

3 tabletes de fermento biológico fresco

½ colher (chá) de sal

1 xícara de leite morno

3 colheres (sopa) de açúcar

3 ovos

2 colheres (sopa) de manteiga

6 xícaras de farinha de trigo

Ingredientes do Recheio

1 lata de leite condensado

1 lata de leite (use a lata de leite condensado vazia para medir)

2 colheres (sopa) de amido de milho

3 gemas

1 colher (chá) de essência de baunilha

Açúcar e canela em pó para polvilhar no final



Modo de Fazer

- Coloque numa tigela fermento e sal. Misture até virar um líquido. Acrescente leite morno, açúcar e ovos. E mexa para que os ingredientes se misturem. Adicione manteiga e vá acrescentando farinha, aos poucos. Depois, mexa até obter uma massa que não grude nos dedos (coloque mais farinha, se necessário). A seguir, sove a massa em uma superfície enfarinhada até ficar compacta, porém macia. Deixe descansar por cerca de 20 minutos.

- Feito isso, abra a massa com um rolo. Modele os sonhos com um cortador redondo e acomode-os em assadeiras enfarinhadas, mantendo distância entre eles. Deixe-os descansar por cerca de 20 minutos, para que dobrem de volume. Depois, frite-os e coloque-os para escorrer em papel toalha. Deixe esfriar para depois rechear.

- Prepare o recheio: Em uma panela, misture o leite condensado, o leite (reserve um pouco), o amido de milho dissolvido no leite reservado e as gemas. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 5 minutos até engrossar. Desligue e adicione a essência de baunilha. Deixe esfriar. Abra os sonhos ao meio com uma tesoura de cozinha ou faca, e recheie-os. Para finalizar, polvilhe uma mistura de açúcar e canela.

Bolo de Chocolate simples

Ingredientes

Massa:

3 copos de farinha de trigo

2 copos de açúcar

1 copo de chocolate em pó

1 copo de óleo

3 ovos

1 copo de água quente

1 colher de sopa de fermento em pó



Cobertura:

3 colheres de margarina

4 colheres de chocolate em pó

4 colheres de açúcar

3 xícaras de leite



Modo de Preparo

Massa:

Em uma tigela misturar o açúcar e o chocolate em pó. Em seguida, misturar as gemas e o óleo. Aos poucos acrescentar a água e a farinha de trigo. Em seguida, juntar o fermento, e depois as claras em neve. Despejar numa forma untada e colocar para assar por aproximadamente 40 minutos.



Cobertura:

Misturar tudo numa panela, em fogo baixo. Não parar de mexer até ficar cremoso. Depois despejar em cima do bolo ainda quente.

Rocambole de carne moída

Ingredientes

1 kg de chã moída

1/2 xícara (chá) de cebola triturada

2 dentes de alho amassados

Sal a gosto

8 fatias de bacon

200g de queijo prato fatiado

1/2 xícara (chá) de azeitona verde picada

2 colheres (sopa) de maionese



Modo de Preparo

Em uma folha de Papel Manteiga coloque a carne moída, a cebola, o alho e sal. Com os dedos, misture os ingredientes e abra a carne até obter uma camada de 2cm de altura. Coloque metade das fatias de bacon, além do queijo e a azeitona. Enrole a carne formando um rocambole, pincele com a maionese e cubra com o restante das fatias de bacon. Leve ao forno médio (180°), pré-aquecido, e asse por 40 minutos ou até dourar. Retire do forno e transfira para um prato. Sirva decorado como desejar.

Pudim de Leite

Ingredientes

2 xícaras de leite

3 ovos

50 g de queijo parmesão ralado

50 g de coco ralado

3 xícaras de açúcar

2 xícaras de farinha de trigo



Calda

2 xícaras (chá) de açúcar

½ xícara (chá) de água



Modo de Fazer

Coloque o açúcar e a água numa panela, mexa e deixe ferver em fogo baixo até obter uma calda cor de caramelo (cerca de 10 minutos). Não mexa mais durante o cozimento. Em seguida, caramelize com a calda o fundo de uma forma redonda de furo no meio. Unte com manteiga as laterais da forma e reserve. No copo do liquidificador coloque o leite, os ovos, e bata por 1 minuto em velocidade alta. Com o liquidificador ligado, adicione o queijo e o coco, e bata por mais 2 minutos. Em seguida, aos poucos, acrescente o açúcar e a farinha. Bata no liquidificador novamente até ficar homogêneo. Despeje a mistura na forma caramelizada e leve para assar em banho-maria no forno (pré-aquecido) a 200° por 40 a 45 minutos. Retire do forno e deixe esfriar bem antes de desenformar.

Lasanha de Massa de Pastel

Ingredientes

1 pacote de massa para pastel (retangular)

250 g de mussarela

250 g de presunto

200 g de massa de tomate

600 ml de leite

1 tablete de caldo de carne



Modo de Preparo

Em cada fatia de massa pastel coloque 1 fatia de mussarela e 1 de presunto, enrole e arrume em uma assadeira untada com azeite. Depois de tudo arrumado na assadeira, coloque o leite para ferver junto com o tablete de caldo de carne. Acrescente ao leite fervido a massa de tomate, e jogue em cima da lasanha.Tampe e aguarde uns 20 minutos. Leve para assar em forno médio até dourar.