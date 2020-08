Grazi volta ao ar amanhã com 'Flor do Caribe': "Estava à flor da pele"

Rio - Estreia amanhã na faixa das 6, na Globo, a edição especial de 'Flor do Caribe', novela originalmente exibida em 2013. Protagonista da trama, Grazi Massafera sofreu com os desafios da rotina de gravações. "Eu tinha feito 'Negócio da China' (novela de 2008), que eu não sabia o que estava fazendo ali, era minha primeira vez. Em 'Flor do Caribe', eu estava à flor da pele com maternidade. Tinha acabado de ter a Sofia - ela tinha três meses no início das gravações. Foi a minha segunda protagonista e protagonista é um trabalho pesado, a gente grava de segunda a sábado. Perdi peso e sofri junto com a Ester", revela a atriz, que tentou usar a cada momento da novela para se aprimorar na profissão.

"Fui aproveitando cada momento, curtindo estar ao lado da Ângela Vieira e do Juca de Oliveira (seus pais na trama). Até quando não era cena minha, eu ficava do lado para assistir. Também foi a primeira protagonista que eu fiz interpretando uma mãe, e ainda estava tateando esse lugar. Mas ali eu aprendi a trabalhar e resolver a minhas questões independente das minhas emoções pessoais. Naquela época, era só profissão. Eu trabalhava com sofrimento, hoje eu trabalho com paixão. Ali, eu dei uma graduada", brinca Grazi.

Memória afetiva

Gravada no Rio Grande do Norte, a novela ainda presenteia os espectadores com um cenário paradisíaco. Nascida no Paraná, Grazi conta que se espantou com a beleza das praias e dunas nordestinas. "Foi um dos lugares mais bonitos que eu fui na minha vida. Às vezes, eu achava que meus olhos estavam mentindo. Eu sou apaixonada pela natureza. Tenho vontade de voltar lá só pra rolar naquelas dunas com a minha filha. E eu vou realizar isso em breve", declara Grazi, que já esteve no local com Sofia, mas a menina, que hoje tem 8 anos, ainda não podia aproveitar as locações da trama.

"Ela era o mascotinho da novela, ela estava em todas. Esse começo de gravações foi delicioso, ela viajou comigo para o Rio Grande do Norte e para a Guatemala", conta Grazi, que sofre ao lembrar do momento em que as gravações entraram na fase de estúdio.

"A hora em que a novela foi para o ar, que a gente veio para o Rio, eu senti muito o peso. Se eu tiver outro filho, não pego um trabalho (em seguida). Sou canceriana, trabalhava o dia todo e só encontrava com ela dormindo. Sofri bastante, mas também aprendi muito. Minha mãe trabalhava como boia-fria e sofria vendo ela sair pra trabalhar, mas essa força também veio a somar. E também vai somar para a Sofia. Ter uma mãe que trabalhou muito fez diferença na minha vida", declara.

Distração na pandemia

Namorando o ator Caio Castro há quase um ano, a atriz de 38 anos revela que a reexibição da novela vai propor um momento em família durante a pandemia. "Acho que essa reestreia de 'Flor' é legal porque eu vou poder assistir com a Sofia. Vai ter um gostinho bem especial. Tudo que eu faço, eu penso no legado que eu vou deixar pro público e também pra ela. Vai ter pipoca, vai ter outra energia. Acho que vou me divertir", destaca a atriz, que também vê um papel importante de uma trama alto astral em um cenário de crise.

"Acho que essa é uma novela leve e especial para momento que a gente está vivendo. É uma delícia rever esse trabalho tão leve, tão solar. Vou me ver sofrendo na TV, mas vou assistir rindo", brinca.