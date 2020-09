Corpo em forma na quarentena

Juliana Paes, Grazi Massafera e Deborah Secco vivem o mesmo dilema nesta quarentena: as calças jeans das três não estão fechando, já que ganharam peso durante o isolamento social. As atrizes compartilharam a experiência no Instagram, há alguns dias, e se divertiram com a situação. O mesmo aconteceu com muitas pessoas que comeram um pouquinho a mais nesta época de pandemia. Pensando nisso, o D Mulher procurou uma nutricionista, que deu dicas de como desinchar e perder os quilinhos a mais.

"Para termos um emagrecimento eficaz e evitando efeito sanfona não há uma estratégia. Mas para desinchar e até mesmo perder peso é bom limitar a ingestão de açúcares refinados, farinha branca e produtos industrializados. É importante sempre mudar a estratégia alimentar e variar os alimentos e chás no seu dia a dia. Inclua sempre especiarias nas refeições, elas têm ação anti-inflamatória, calmante, antioxidante e termogênica, como a cúrcuma, salsa, orégano, manjericão, hortelã. Diminua a ingestão de sal e aumente a de verduras e legumes em, pelo menos, três porções ao dia. Eles dão mais saciedade e são ricos em fitoquímicos e fibras que auxiliam também na função intestinal. Faça a ingestão de fibras, como farelo de aveia, linhaça, chia e beba bastante água por dia", aconselha Renata Pigliasco, nutricionista clínica e esportiva.

A profissional ainda atenta para a importância do sono e a redução do estresse. "O sono deve ser recuperador, ele evita que você tenha fome no dia seguinte. E também é indicado manejar o estresse, pois o aumento de cortisol pode nos desequilibrar em relação à alimentação, nos levando à famosa frase 'Hoje eu mereço'. Outro grande aliado para dar aquela desinchada são os detoxs", diz.

"Entre os benefícios estão a redução do inchaço no corpo, melhoram o funcionamento do sistema digestivo, eliminam as toxinas do organismo, aceleram o metabolismo, fortalecem o sistema imunológico", enumera Renata, que dá uma receita de suco detox poderoso (veja ao lado), que deve ser tomado logo pela manhã.