Oito afirmações sobre menstruação que toda mulher já ouviu e que não são necessariamente verdade

Rio - Existem coisas que toda mulher ouve sobre menstruação desde crianças. Mas será que todas elas são verdade? Abaixo a obstetriz Mariana Betioli, CEO da Inciclo, marca pioneira na fabricação de coletores menstruais no Brasil, desmistifica oito tabus sobre o período menstrual:

1- O sangue da menstruação é sujo e fedido: Mito



"Essa ideia que temos sobre o sangue menstrual é equivocada, a nossa percepção é alterada pois os absorventes descartáveis são perfeitos para a proliferação de fungos e bactérias que causam mau cheiro porque o sangue está na verdade “apodrecendo” enquanto contato com a nossa vulva. Então crescemos com essa impressão de que o sangue é sujo. Ao usar outros métodos de higiene menstrual como o coletor e o disco menstrual, percebemos que o nosso fluxo não tem cheiro", esclarece Betioli.



2- Menstruar é uma coisa desnecessária: Mito



"Essa afirmação é confusa, pois se a menstruação fosse completamente desnecessária o corpo já viria sem ela! Tudo que existe em nosso organismo é necessário e parte de um ciclo, e esses ciclos eventualmente nos dão sinais sobre o funcionamento do nosso organismo. Então, além de necessária ela pode ser também reveladora".





3- Coletor Menstrual é desconfortável: Mito



Muito pelo contrário! Quando estamos usando o copinho, a gente até esquece que está menstruada. “O coletor fica completamente inserido e nada fica para fora. Por ficar numa região da vagina pouco sensível, não causa desconforto algum”.





4- Transar menstruada faz mal? Mito



Transar menstruada não faz mal, muito pelo contrário. Pode ser até mais prazeroso para algumas mulheres, já que a lubrificação é muito mais alta (e a libido também!). Para quem se incomoda com a bagunça, usar o Lovin pode ser uma boa opção. “O Lovin é um disco menstrual que fica em volta do colo do útero e deixa o anal vaginal livre para a penetração”, explica Mariana.



5- Depois da primeira menstruação a mulher para de crescer: Mito



Mentira. A menina menstrua e continua a crescer, a menstruação é uma parte do amadurecimento do corpo feminino, mas não o final do processo.



6- Dá pra engravidar mesmo estando menstruada: Verdade



Verdade! O corpo não é uma máquina, a ovulação não tem um dia e hora marcado, embora ela siga algumas “regras”. Engravidar durante a menstruação para algumas mulheres é sim possível.





7- Lavar o cabelo e andar descalça durante a menstruação faz mal? Mito



Não é assim! Quando se está menstruada, o calor dá uma sensação de conforto. Ficar quieta e aquecida pode ser mais gostoso, mas não quer dizer que qualquer tipo de friagem faça mal.





8- A mulher que menstrua por muito tempo pode ficar com anemia causada pela perda de sangue? Mito



Não é comum, mas isso pode fazer sentido se a perda de sangue for extrema ou se o período de sangramento for muito prolongado. Mas para uma mulher saudável, a menstruação não causa anemia.