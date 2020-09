Corpo molhado e relaxado

Rio - Feche os olhos e imagine: Cleópatra tomando um banho de beleza com leite, mel, lavanda e pétalas de rosa, durante horas. Que delícia, hein! Mas outros elementos também podem ser revigorantes e terem propriedades terapêuticas. É só misturar na água morna e mergulhar na banheira. Mas se você não tiver, ok. Utilize uma jarra ou um utensílio com capacidade de dois a quatro litros, mentalize tudo de positivo e deixe a água rolar...



CHOCOLATE

Adicionando o chocolate ao banho pode beneficiar-se do aroma agradável, do poder hidratante graças à manteiga de cacau e de suas propriedades antioxidantes, que ajudam a proteger as células e prevenir o envelhecimento. A receita? Uma barra de 100 gramas de chocolate derretido no leite e misturados à água morna. E se sair do banho com o corpo engordurado pelo chocolate, o melhor é tomar uma ducha em seguida.

CAMOMILA

Uma erva que atua como calmante e alivia a tensão pré-menstrual. O banho com camomila harmoniza o sistema energético, é um antialérgico poderoso, ajuda na cura da candidíase, combate inflamações e possui poder medicinal para o tratamento de pele, do cabelo e do corpo. A cada litro de água adicione 4 colheres (sopa rasa) de flores secas de camomila. Tampe a panela, leve ao fogo, numa infusão, de 10 a 15 minutos. Quando estiver morna, jogue na água da banheira ou diretamente em seu corpo.

VINHO

As uvas têm antioxidantes que combatem o processo de envelhecimento da pele, elimina células mortas, ajuda a estimular fibras de colágeno e elastina. Dependendo da quantidade de banhos com vinho, podem minimizar celulites, gorduras localizadas e levam à absorção de cálcio, ferro, fósforo e vitaminas. A temperatura indicada da água é cerca de 36°. Misture o conteúdo de uma garrafa de vinho tinto à água quente do banho, e se quiser acrescente pétalas de rosa vermelha.

PÉTALAS BRANCAS

As propriedades da rosa branca incluem ação adstringente, calmante, laxativa, digestiva, anti-inflamatória e depurativa. Os banhos com suas pétalas são indicados para pessoas agitadas, nervosas, tristes, em busca de paz. Se quiser, pode colocar um pouco de mel, de qualquer florada, na água. Segundo os místicos, a prática do banho de rosa branca serve para proteção, paz interior, realização dos desejos e retirar da mente a negatividade.

PÉTALAS VERMELHAS

As rosas vermelhas possuem propriedades antissépticas, adstringentes, antialérgicas, além de fazer você sentir sua pele mais macia e limpa de impurezas. Elas podem também ativar o metabolismo, favorecendo o emagrecimento, a queima de gorduras e a aceleração da digestão. Muitos acreditam que os banhos com pétalas vermelhas trazem energias relativas aos sentimentos e afastam cargas negativas.