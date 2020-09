Hairstylist resgata a autoestima de mulheres

Rio - A questão da autoestima e sua construção em conjunto com a personalidade é um processo importante, e que pode afetar a mulher em várias áreas de sua vida. É o que aponta o estudo "O que as mulheres querem", realizado pela Kantar, que revela que as brasileiras não têm real crença na própria capacidade e valor por vários motivos, sendo entre todos os elementos apontados, a baixa autoestima e a percepção distorcida de si mesma um dos principais elementos neste somatório, que fazem com que uma em cada cinco mulheres manifestem sintomas de depressão e causem transtornos na sua vida pessoal e profissional.

Com o intuito de resgatar a autoestima através da valorização da mulher, a hairstylist Marla Muniz tem realizado um importante trabalho de restauração da autoimagem de centenas de mulheres que procuram os seus serviços. Marla é referência nacional em mega hair e próteses capilares e desenvolveu técnicas exclusivas de aplicação capilar, praticamente imperceptível, proporcionando um aspecto muito natural.

“Pode parecer supérfluo, banal para alguns, que não entendem a importância do tema e como um aparentemente uma simples prótese capilar pode não apenas restaurar a beleza de uma mulher, mas deixá-la confiante para florescer em todas as áreas da sua vida, encarando os desafios do mundo ao seu redor. Os cabelos refletem sensualidade, revelam personalidades, denunciam o nível de vaidade, criam identidade, e por isso refletem diretamente na autoestima, humor e até mesmo autoconfiança”, afirma Marla.