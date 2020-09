Pura elegância

Mais do que o meme da elegância, Sandra Annenberg é a representação do carisma na TV. Aos 52 anos, a jornalista vive mais uma etapa desafiadora da carreira. Completando um ano no comando do 'Globo Repórter', Sandra vive um momento inédito na profissão com a pandemia do coronavírus.

"Esse período tem sido difícil para o mundo todo. Vivemos tempos de apreensão, insegurança, medo. Aqui em casa, estamos bem trancados. Minha filha estuda remotamente, meu marido trabalha de casa, e eu vou poucas vezes à TV, para gravar o 'Globo Repórter', sempre com todos os cuidados: máscara, álcool em gel, distanciamento. Não é fácil viver sem contato de perto com as pessoas", destaca a apresentadora, que lamenta a distância da família.

"Um abraço apertado faz tanta falta! Visito minha mãe, que está acamada, a distância, aceno e mando beijos da porta. Mas sei que sou privilegiada. Fico angustiada e preocupada com todos", conta.

Dilemas da profissão

Casada com o também jornalista Ernesto Paglia, Sandra diz que, apesar de já ter experiência com acontecimentos difíceis, é impossível não se sensibilizar pelas histórias que conta. "Nós, jornalistas, lidamos com tanta notícia o dia todo e todo dia, que precisamos criar um anteparo pra aguentar. Mas não podemos nos deixar anestesiar. Eu não consigo não me envolver. O dia em que deixar de me emocionar, pego meu chapéu e vou embora. É preciso sentir, mas também precisamos nos proteger. Essa justa medida é o maior desafio dessa profissão", defende a jornalista, que não "desliga" da profissão nem nos momentos de relaxamento. "Estamos sempre conectados. Ainda mais nestes tempos. Confesso que ando pela casa com o celular na mão, vendo cada manchete que 'pisca' na tela".

A profissão dos pais, no entanto, passa longe dos planos da filha do casal, de 16 anos. "Elisa não quer ser jornalista. Acho que, por nos ver conectados à realidade 24 horas por dia, está escolhendo o caminho oposto: a ficção. Ela adora cinema e quer ser atriz, está estudando muito pra isso. Eu sou mãe pra lá de coruja e acho que ela leva muito jeito. Fico muito feliz em vê-la se dedicando tanto e acreditando no sonho", se derrete a jornalista, estendendo os elogios ao marido. "Eu e Ernesto estamos juntos há 26 anos, uma vida. E que vida linda. Continuamos nos amando com a mesma força do início. Não há segredo, há muita paixão, admiração mútua, respeito absoluto e vontade de realizar sonhos em comum. Temos gostos parecidos e muitos planos para o nosso futuro, e isso é muito gostoso".

Nova rotina

Em isolamento quase restrito, Sandra tem se dedicado a algumas atividades para os momentos de lazer. "Eu (re)descobri o tricô. Tinha aprendido na adolescência, mas nunca soube fazer mais do que um cachecol. Durante a pandemia, estou fazendo um curso online. Tenho amado tricotar. Funciona como uma meditação. Fico divagando e tecendo a vida, desatando os nós dos pensamentos. Quando erro, posso desfazer, corrigir e recomeçar, não é lindo? Tenho aprendido muito com essas analogias. Também reencontrei o sapateado, que parei há algumas décadas, em aulas online. E essa atividade tem exigido de mim a busca, literalmente, pelo equilíbrio. Estou usando os pés e as mãos para cuidar da minha cabeça", revela a apresentadora, que faz um balanço sobre a vida de "cinquentona".

"Tudo mudou com a chegada aos 50 (agora já 52). Entrei no climatério. Esse é um período delicado para mulher e precisamos falar abertamente dele. Cada mulher passa por essa fase de um jeito, mas não podemos fingir que nada está acontecendo. Precisamos nos preparar para a próxima fase da vida que, espero, seja longa e com saúde. Não tenho problema em envelhecer, faz parte da vida. Vejo as rugas aparecendo, são as marcas do que vivi, é a minha história estampada no meu rosto. Cultivo e gosto dos meus cabelos brancos, nunca pintei. Enfim, são transformações profundas por fora e por dentro", conta Sandra que, por falar em cabelo, revela o motivo de ter o mesmo corte há tantos anos.

"Amo os meus cabelos curtinhos. Criou a minha identidade. Só com meus cabelos assim me reconheço. Não tenho a menor vontade de voltar a tê-los compridos, dá muito trabalho. Gosto da praticidade do cabelo curto, acho que estou sempre pronta. E acho muito chique".