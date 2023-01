Graciele Lacerda - Trumpas / Divulgação

Graciele Lacerda Trumpas / Divulgação

Publicado 08/01/2023 05:00

Rio - Meteu o pé na jaca nas festas de fim de ano e ganhou uns quilinhos a mais? Não se desespere! A dica é apostar em uma dieta detox para começar 2023 com o pé direito e o corpão em forma. Incluir alimentos saudáveis no cardápio, como frutas e legumes, e apostar em uma boa hidratação ajudam a desintoxicar o organismo, auxiliam na perda de peso, reduzem o inchaço e ainda melhoram o equilíbrio metabólico.

"Após as comilanças e bebedeira do Natal e Ano Novo, invista em alimentos leves, como sopas, proteínas magras, legumes, verduras, frutas. Também é importante se hidratar, então, beba água de coco, suco de fruta natural, suco verde e chás. Alguns chás, por exemplo, estimulam enzimas responsáveis por aumentar a capacidade de desintoxicação, como o gengibre, dente de leão, carqueja, cúrcuma", explica a nutricionista Renata Branco, que ensina a receitinha da bebida detox aos leitores do DIA (confira abaixo).

Além da alimentação saudável, Renata reforça que há outras práticas que ajudam na perda de peso. "Além de se alimentar bem é importante que a pessoa pratique atividades físicas, tenha uma boa noite se sono e consuma menos álcool", destaca.

Graciele Lacerda é uma das famosas que cuida ainda mais da alimentação quando comete alguns excessos. "Priorizo as proteínas e vegetais de baixo carboidrato, corto açúcar e farináceas e faço jejum intermitente, respeitando o tempo do meu corpo sentir fome. Dessa forma com três dias já vejo muita diferença no meu corpo e é a maneira que melhor me adaptei e passo super bem, sem sentir fome", comenta a noiva do cantor Zezé di Camargo.

Receita do chá detox

Ingredientes:

- 1 colher de chá de dente de leão

- 1 colher de chá de folha de alcachofra

- 1 colher de chá de carqueja



Modo de preparo: Coloque as ervas em um bule e cubra com 250 ml de agua recém-fervida. Deixe em infusão por 10 minutos. Coe e sirva. O chá pode ser tomado três vezes ao dia.