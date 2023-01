Isabela Souza interpreta sua primeira vilã em nova série do Disney+ - Divulgação / Diego Serres

Publicado 29/01/2023 07:00

Rio - A atriz Isabela Souza está pronta para encarar uma nova fase em sua carreira. Primeira brasileira a protagonizar uma série internacional da Disney, a mineira de 25 anos assumiu o desafio de interpretar a vilã de "Uma Garota Comum", nova produção brasileira do Disney+ prevista para estrear este ano. A artista revela que sua personagem terá um toque da teledramaturgia nacional e suas antagonistas inesquecíveis.

"Minhas vilãs brasileiras favoritas são a Teresa Cristina, de 'Fina Estampa', e a Carminha de 'Avenida Brasil'. Lembro de assisti-las quando era pequena e me divertia muito! Me inspirei muito para esta personagem na segurança e autoconfiança que as duas transmitem. Tudo nelas comunicava poder: a postura, a voz, a forma de pensar… Sem contar que as atrizes são maravilhosas e fizeram um trabalho inspirador!", declara Isabela, citando as personagens interpretadas por Christiane Torloni e Adriana Esteves, respectivamente, nas novelas da TV Globo.

"Uma Garota Comum" segue a história da cantora pop Alana, vivida por Juliana Velásquez, que muda seu nome para Drica e se esconde na cidade de Sete Montes para fugir dos holofotes. "Não posso dar muito spoiler, mas com a chegada de Drica na cidade surgem muitos romances, muitas brigas e muita música!", adianta Souza, que surge na pele de Victoria, universitária que é pega de surpresa com as mudanças causadas pela presença da protagonista.



"Ela é uma jovem de 20 anos muito focada e sonhadora. Estudante de arquitetura e apaixonada pelo seu namorado Arthur (João Gabriel Marinho), a Vic já tem todo seu futuro planejado e não imagina que tudo vai mudar com a chegada de Drica a Sete Montes. Acho lindo ver como minha personagem vai amadurecer durante a história. Estou ansiosa para compartilhar minha primeira antagonista com os espectadores!", avisa.

Seguindo a fórmula de outros sucessos da Disney, a trama chegará ao streaming embalada por diversas canções e Isabela adianta um pouco do que o público pode esperar. "Só posso contar que a série está cheia de clássicos que todos amamos (nacionais e internacionais!) e algumas originais incríveis também. Inclusive, a própria Ju Velásquez compôs algumas das músicas presentes na trilha sonora e estão maravilhosas. Me emocionei muito ouvindo!", diz.



Por outro lado, "Uma Garota Comum" representa o trabalho mais maduro de Isabela desde que estreou na televisão com a série "Juacas", em 2017, no canal que é conhecido por lançar carreiras de artistas como Britney Spears, Justin Timberlake e Demi Lovato. Fluente em inglês e espanhol, ela também protagonizou a série argentina "Bia", que chegou a ser exibida em mais de 40 países. "É um sonho realizado! 'Bia' marcou minha vida para sempre e sinto muita falta de tudo que vivi na Argentina", afirma.

"Foi uma das minhas épocas de maior crescimento como pessoa e artista e também fiz amizades que vou levar para sempre. Além disso, é muito emocionante receber o carinho das pessoas que gostam da série. É o que mais me inspira!", reflete a artista, que também celebra o retorno à sua terra natal. "Sonho em representar nosso país em grandes produções nacionais, novelas e cinema. Agora que estou de volta ao Brasil quero muito atuar aqui e ter contato com o público brasileiro. Já estamos trabalhando nisso. Espero contar novidades em breve!", completa a atriz.