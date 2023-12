Erika Schneider vai focar na alimentação saudável após a comilança nas festas de fim de ano - Reprodução do Instagram

Erika Schneider vai focar na alimentação saudável após a comilança nas festas de fim de anoReprodução do Instagram

Publicado 31/12/2023 06:00

Rio - É comum meter o pé na jaca no Natal. Que atire a primeira pedra quem não se jogou na rabanada, panetone e nas demais delicias da ceia, além de exagerar no consumo de bebidas alcoólicas. Se a ideia é fazer o mesmo nesta noite de Réveillon, não se preocupe. A boa notícia é que dá para desintoxicar o organismo depois de tantos excessos incluindo alguns alimentos saudáveis no cardápio.

fotogaleria

"Alguns alimentos ajudam a promover a eliminação de toxinas, melhorando o funcionamento do fígado, que é o principal órgão de detoxificação do corpo, e oferecem diversos outros benefícios para a saúde, como vegetais de folhas verdes escuras, como couve, espinafre, e rúcula, limão e outras frutas cítricas, alho, beterraba, gengibre, cúrcuma e sementes de chia e linhaça", enumera o Dr. Christian Aguiar, pós-graduado em nutrologia.

Os sucos detox também podem ser uma boa pedida. "Eles podem ser uma adição saudável à dieta, especialmente quando utilizados como complementos a uma alimentação equilibrada e não como substitutos de refeições principais. Eles ajudam a hidratar o corpo, fornecem vitaminas e minerais essenciais, e podem auxiliar na desintoxicação do organismo", diz o profissional, que ensina uma receita de suco verde (veja abaixo). É indicado tomar de um a dois copos da bebida por dia.

A prática de atividade física é outra aliada na hora de ajudar a desintoxicar o organismo. "A prática de exercícios leves a moderado aumentam o detox através do sistema respiratório e do suor, melhora a digestão e a sensação de energia", destaca Dr. Christian.

Musa da Porto da Pedra, Erika Schneider assume que deixou a dieta de lado no Natal e deve fazer o mesmo neste ano novo. No entanto, a beldade pretende correr atrás do prejuízo para brilhar na Avenida. "Exagerei mesmo. Comi rabanada, sorvete, panetone e também bebi um pouco. Tenho uma alimentação regrada e faço exercícios físicos o ano inteiro, por isso, nessa data especial me permito. Agora vou voltar a ter uma alimentação mais saudável, beber um suco detox para desinchar, e me dedicar bastante, porque Carnaval é logo ali e quero estar com o melhor corpo possível na Sapucaí".

Confira os benefícios dos alimentos que ajudam a desintoxicar o organismo:

Vegetais de Folhas Verdes Escuras (como couve, espinafre, e rúcula): Ricos em clorofila e betaína, ajudam na desintoxicação do sangue e melhoram a função do fígado. São também excelentes fontes de vitaminas, minerais e fibras, que promovem a saúde digestiva.



Limão e outras Frutas Cítricas (como laranja e abacaxi): Estimulam as enzimas digestivas e do fígado e ajudam na eliminação de toxinas. São ricos em vitamina C, um poderoso antioxidante que fortalece o sistema imunológico.



Alho: Contém compostos de enxofre que são essenciais para processos de detoxificação. O alho também possui propriedades antibacterianas e antivirais.



Beterraba: Rica em antioxidantes e nutrientes essenciais para a purificação do sangue e melhoria da função hepática.



Gengibre: Estimula a digestão, circulação e sudorese, processos essenciais na eliminação de toxinas. Além disso, possui propriedades anti-inflamatórias.



Cúrcuma (Açafrão-da-terra): Contém curcumina, um composto com fortes propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, e que ajuda na desintoxicação hepática.



Sementes de Chia e Linhaça: Ricas em fibras, ajudam na regulação do trânsito intestinal, facilitando a eliminação de toxinas pelo sistema digestivo.



Sugestão de Suco Verde Detox



Ingredientes:



1 maço de couve (ou espinafre)

1 pepino médio

2 talos de aipo

1 maçã verde

Suco de 1 limão

1 pedaço pequeno de gengibre (cerca de 2 cm)

1 copo de água de coco ou água filtrada



Instruções:



Lave bem todos os vegetais e frutas. Corte o pepino, a maçã e o aipo em pedaços menores para facilitar a extração do suco. Descasque o gengibre. Coloque todos os ingredientes no liquidificador, adicionando o suco de limão e a água de coco ou água filtrada. Bata até obter uma mistura homogênea. Se desejar, coe o suco para remover as fibras (mas mantê-las é benéfico para a digestão). Sirva imediatamente para aproveitar ao máximo os nutrientes.