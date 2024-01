Priscila Mathias pratica corrida e bicicleta - Divulgação

Priscila Mathias pratica corrida e bicicletaDivulgação

Publicado 07/01/2024 06:00 | Atualizado 07/01/2024 08:49

Rio - Depois dos excessos de fim de ano, é hora de retomar ou até mesmo iniciar o famoso 'Projeto Verão'. Com as altas temperaturas, a mulherada quer estar com o corpo em forma para arrasar de biquíni ou de roupas mais curtinhas e a boa notícia é que ainda dá tempo de secar para a estação mais quente do ano praticando atividades aeróbicas, como corrida, caminhada, subida de escadas, bicicleta e natação.

"Essas atividades são as mais indicadas para perda de gordura, principalmente aliadas à musculação. Esse é o combo ideal para o emagrecimento. A longo prazo, exercícios de força são indispensáveis", explica o personal trainer Rodrigo Gelberger, que também reforça a importância de uma alimentação saudável.

O dia a dia precisa ser levado em consideração na hora de decidir o tempo e o treino ideal. "O primeiro passo é entender o seu estilo de vida. Como é a sua rotina e quanto tempo você está disposto a dedicar ao seu objetivo, tanto estético quanto sobre a sua saúde, que deve ser o principal. Mesmo assim, é importante frisar que a saúde se constrói o ano todo. Definido o tempo que você está disposta a se dedicar, é hora de adequar os seus objetivos a ele. Não existe milagre, quanto menos tempo de exercício, dieta e descanso, menos resultado", ensina o profissional.

Além da perda de peso, a prática de atividade física pode trazer inúmeros benefícios. "Ela é primordial para melhorar a qualidade de vida de modo geral. Desde a melhora do sono, à saúde mental e até mesmo psicossocial. Sendo até mais específico, há uma melhora significativa e comprovada em problemas de pressão arterial, diabetes, ansiedade, depressão, etc. Claro, com o devido acompanhamento profissional. Também vale ressaltar as melhoras na pele, reduzindo as tão temidas celulites e tonificando a pele", enumera Rodrigo.



E não pense que exagerar nos treinos para ficar com o corpo sarado mais rápido é aconselhado. "É péssima ideia, ainda mais para quem não está adaptado. O descanso e o sono de qualidade são tão importantes quanto a atividade para chegar a um resultado. Negligenciando um desses pontos, por mais que você fique horas em uma academia, por exemplo, será impossível atingir qualquer resultado e adaptação positiva, como o emagrecimento ou o ganho de massa muscular. Além disso, você corre um sério risco de se lesionar, entrar em fadiga ou ter uma queda imunitária", destaca o personal.

Musa da União da Ilha do Governador, Priscila Mathias voltou com tudo à malhação e aos exercícios aeróbicos no início deste ano. "Tem época do ano que é natural relaxar um pouco e comer sem pensar na malhação. As festas de fim de ano é típico disso. Mas a chegada do verão e o carnaval me faz entrar no eixo e cuidar da minha rotina de cardio, que inclui corrida e bicicleta. Gosto de estar com o shape em dia, mas natural, para o verão e sambar muito na Sapucaí".