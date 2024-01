Any Gabrielly dá spoilers do que seus fãs podem esperar de sua carreira solo - Divulgação/ Mateus Aguiar

Any Gabrielly dá spoilers do que seus fãs podem esperar de sua carreira soloDivulgação/ Mateus Aguiar

Publicado 21/01/2024 07:00

Rio - Artista multifacetada, Any Gabrielly ficou mundialmente conhecida ao integrar o grupo global "Now United" por cinco anos. Agora, a cantora - que também dubla, atua, apresenta e compõe -, se prepara para sua carreira solo. Para o DIA, ela revela os planos para essa nova fase de sua vida, relembra sua primeira dublagem no filme "Moana", da Disney, e revela o motivo de ter saído do grupo musical.

"Foi uma etapa importantíssima da minha vida no aspecto profissional e pessoal, porque foi bem ali naquela parte da vida onde a gente está passando de adolescente para adulto e aprendendo muitas coisas. Eu vivi uma vida muito fora do comum. A maioria dos meus amigos estavam bem focados em escola, ir para a faculdade e a minha faculdade foi isso, ir para vários países, me apresentar em todos os lugares do mundo e compartilhar isso com outras pessoas da minha idade e outras pessoas que tinham sonhos similares. Então, foi um presente", diz Any sobre o Now United.

Carreira solo

Com previsão de lançamento do seu primeiro álbum solo ainda para o primeiro semestre desse ano, a artista explica o que a motivou a sair do grupo. "A ideia surgiu mais por um aspecto de crescimento mesmo, sabe? Eu sempre gosto de ir para a frente. Eu sou uma pessoa que raramente se acomoda, independente do tamanho da coisa que eu acabei de fazer. Eu acho que chegou em um momento onde fez mais sentido para mim eu explorar coisas que eu não necessariamente conseguia explorar com o grupo porque eu estava sempre com outras pessoas, tinha outros desejos ali para atender, tinha outras pessoas para escutar", pontua.

Em seguida, Any conta como foi o processo para essa nova etapa. "Primeiro o plano era entender o que eu queria fazer ou não. Aí depois eu queria uma gravadora que me apoiasse nessa trajetória e eu fico muito feliz de poder trabalhar com a Republic Records. Mas depois que tudo isso passou, chegou a parte final que é criar. Então, eu passei o ano passado inteiro conhecendo produtores, trabalhando em demos, escrevendo música, envolvendo as minhas habilidades, porque querendo ou não, são coisas que são novas para mim, sabe? Eu fiz vários tipos de trabalho, mas ainda não tinha parado para escrever um projeto meu", relata.

Ela aproveita ainda para dar um spoiler do que os fãs podem esperar do projeto que, segundo ela, deve ter a maioria das músicas em inglês. "Eu acho que eles podem esperar uma Any elevada. Uma Any mais transparente, eu acho. Eu sempre fui muito transparente, mas eu digo em termos artísticos. Eles vão ver conceitos diferentes. São coisas que realmente saíram de mim. Meu objetivo é falar sobre coisas que eu passo e que as pessoas passam. Eu sempre gostei dessa ideia de comunidade com os meus fãs, sabe?", começa.

"Quero que eles se sintam abraçados. E também muita diversão, né? Isso eu acho que nunca pode perder porque eu sou brasileira, é uma parte de mim, eu gosto de festas, gosto de me divertir, gosto de dançar. Então, eu acho que esse elemento também nunca vai se perder independente da época que eu estiver na vida", afirma.

Dublagens

Aos 13 anos, Any estreou na dublagem com o filme "Moana", da Disney. Na produção, além de ser a voz da personagem principal, a artista também cantou a versão em português da música "Saber Quem Sou" da animação. "Eu sou muito grata pela Moana. Eu acho que foi um divisor de águas na minha vida e foi um trabalho tão divertido de fazer! Eu amava ir para o estúdio gravar. A experiencia de ter visto pela primeira vez o filme foi uma coisa muito máxima para mim", relembra. Any também dublou "Sing 2" e "As Tartarugas Ninjas: Caos Mutante".