21/04/2024

Rio - Eliane Giardini é uma das grandes atrizes brasileiras, com uma carreira consolidada no teatro e marcada por personagens inesquecíveis na televisão, como a Dona Patroa, na primeira versão de "Renascer" (2013), Nazira, de "O Clone" (2001), e Muricy, de "Avenida Brasil" (2012), novelas da TV Globo. Aos 71 anos, a artista, que nasceu em Sorocaba, no interior de São Paulo, volta às telinhas na terça-feira (23) como a vilã Dalva da segunda temporada da série "Encantado's". Em entrevista ao DIA, a atriz fala sobre compartilha suas experiências, reflexões e as grandes parcerias na televisão.

No novo projeto, feito para o Globoplay e agora exibido na TV aberta, Giardini volta a contracenar com o ator Tony Ramos, após sua última atuação em novela, em "Terra e Paixão", em 2023, e agora em "Encantado's". "Ele é uma pessoa extremamente gentil, delicado, preocupado com o outro e muito educado. É muito prazeroso, leve e rico, é um aprendizado de vida de ver a paciência que ele tem, a tolerância com todas as coisas que acontecem... A liderança que ele imprime justamente por essa calma, por essa segurança que ele carrega. Isso para mim é um fator de muita inspiração, é sempre uma alegria trabalhar com o Tony", disse.

Essa boa convivência também se manteve com as colegas de trabalho. "Na minha memória, os camarins femininos, desde que eu comecei a gravar e fazer teatro, são uma das melhores coisas do trabalho. Algumas vezes, o camarim era até melhor do que a novela. A gente ri muito, não chora e é solidária com coisas. Então, essa sororidade, digamos assim, são nomeações atuais de coisas que sempre existiram. A gente sempre se encontrou muito uma na outra. Eu tive essa experiência muito boa de ser a mais nova e depois de ser a pessoa da mesma idade, e agora talvez de ser quase a mais velha do elenco", comenta a veterana da televisão, que afirma gostar de conviver com diferentes gerações.

"É muito bom sempre trocar impressões, trocar ideias sobre tudo. Tem uma intimidade que não é nada forçada, que brota espontaneamente. Quando uma pessoa chega com um problema de casa, que o filho está doente, imediatamente se estabelece uma rede de apoio. Rivalidade entre mulheres, sinceramente eu não tenho muito essa percepção, não", explica.

Conselho para as mulheres

Recentemente, Eliane começou a falar abertamente sobre sexualidade nas redes sociais e comenta o motivo. "Eu fiquei muito emocionada quando encontrei com uma terapeuta que se chama Mariana Stock, que tem um trabalho grandioso em uma casa só de mulheres e fiquei muito encantada com os relatos dessas pessoas. Não é só o sexo, são pessoas que buscam uma liberdade", relembra.

"Nós, mulheres, vivemos décadas, séculos, aprisionadas dentro de conceitos que serviam ao machismo, sempre em função do homem, como uma raça sub-humana, uma raça que estava ali para servir, para ser a esposa perfeita, a mulher que cuida dos filhos. Isso nunca sendo encarado como um trabalho que deveria ser remunerado, e é uma pauta muito importante hoje. À medida que o feminismo veio crescendo, isso foi trazendo consciência para as mulheres, para que elas se libertem e assumam o seu próprio corpo e a própria mente. É uma coisa maior do que o fato do sexo. O trabalho que ela faz é de libertação, isso que me emociona e que me encanta. Eu virei essa chave e pensei em fazer um trabalho sobre isso", continua.

A atriz também dá um conselho para as mulheres que se acham velhas demais para conhecerem os próprios prazeres sexuais ou até mesmo para serem sexualmente ativas. "A dica que eu daria para quem se sentem assim é não se isolar, é procurar outras mulheres. Procure ser curiosa, ler a respeito, conversar com outras mulheres, sair e estar atenta para o que está acontecendo ao seu redor. O mundo hoje é uma troca de informação gigantesca. Pode ter certeza que é o problema da mulher é se sentir sozinha. As redes sociais estão aí para trocar informações, o encontro com outras pessoas, centros de estudo ou de qualquer outra coisa. É sempre muito importante a troca, porque é isso que faz você ficar alerta e buscar coisas que você não conhece, coisas que você nunca viu, coisas que você nunca ouviu. É não se isolar, esse seria o meu conselho", conclui.

'Encantado's'

No novo trabalho, Eliane interpreta Dalva, a vilã que vai dar dor de cabeça para os personagens do supermercado. A atriz está animada com a série. "Só tenho elogios. Fiquei encantada. A direção do Henrique Sauer é genial. É muito especial. O elenco é uma explosão de vitalidade, de alegria. Um grupo muito a fim de fazer acontecer o momento. Vilma Mello, Luis Miranda, Dhu Moraes, Leandro Campos, um sonho. Comecei a gravar logo com Tony Ramos, meu querido Tony, companheiro de duas produções seguidas. Tive essa honra de estar ao lado dele o ano todo de 2023. Um prêmio", diz.

Protagonizada por Vilma Melo e Luis Miranda, a comédia contemporânea conta a história de dois irmãos, Olímpia e Eraldo, que aos 50 anos precisam lidar com a morte do pai e assumir a gerência de um supermercado Encantado's que, à noite, vira a escola de samba Joia do Encantado.

A segunda temporada reúne ainda os atores Augusto Madeira, Dandara Mariana, Digão Ribeiro, Dhonata Augusto, João Côrtes, Lidiane Ribeiro, Ludmillah Anjos, Luellem de Castro, Neusa Borges, Ramille, Romeu Evaristo, além de participações especiais, como Paolla Oliveira, Fabiula Nascimento, Hélio de La Peña, entre outros. Criada por Renata Andrade e Thais Pontes, é escrita em parceria com Antonio Prata, Chico Mattoso e Hela Santana e tem direção artística de Henrique Sauer.