Maiara revela que se submeteu a uma cirurgia íntimaDIVULGAÇÃO

Publicado 21/04/2024 06:00

Rio - A ninfoplastia voltou a ser assunto entre a mulherada após Maiara, dupla de Maraisa, revelar que se submeteu ao procedimento estético íntimo, que consiste na redução dos pequenos lábios vaginais, após perder cerca de 30 kg. Outras famosas que já se submeteram ao método, também conhecido como labioplastia, foram Deolane Bezerra, Maíra Cardi, Andressa Urach e Gretchen.

De acordo com a ginecologista Dulce Cristina Pereira Henriques, a ninfoplastia pode ser feita com vários tipos de tecnologia. "Tem a cirurgia convencional, que é feita com tesoura, com bisturi, e tem outras formas que é a cirurgia com o uso de energias, como, por exemplo, o FRAXX, que é um eletrocautério, e as cirurgias com laser de CO2", enumera a médica.

A cirurgia com laser de CO2 tem menos danos. "O sangramento durante a cirurgia é menor, e você tem uma recuperação mais rápida, porque o laser ajuda na bioestimulação, melhorando a vascularização do tecido. Então, a recuperação da cirurgia é necessário ficar 48 horas pós-operatório fazendo compressas de gelo. Na primeira semana existe um pouco mais de dor, um pouco mais de edema, mas, em 15 dias, a paciente está apta ao seu dia a dia habitual. Normal, mas só que não pode fazer atividade física, nem ter relações sexuais por um mês e meio", detalha Dulce.

A ginecologista Fabiane Gama explica que diversos fatores podem estar diretamente ligados ao crescimento desproporcional dos lábios vaginais, o que ocasiona desconforto em muitas mulheres. "É normal as diferenças anatômicas de cada mulher, mas alguns fatores podem influenciar o escurecimento e ao aumento dos pequenos lábios, como envelhecimento, constante atrito, sobrepeso, gravidez e uso de hormônios".

A cirurgia é indicada para todas as mulheres que não estão satisfeitas com a estética da parte íntima. "Tem pacientes com alterações, mulheres que têm muita pele no capuz do clitóris, mulheres que têm muita pele nos pequenos lábios, então na parte superior, na parte inferior, na região do períneo. Então, todas as mulheres que não estão satisfeitas com a sua estética têm indicação de cirurgia. Ou, ainda, quando incomoda o aumento dos pequenos lábios, faz volume na calcinha, dói na academia, machuca em uma bermuda, em um short ou aparece no biquíni. Todas as vezes que a mulher sente um constrangimento pela sua região íntima, está indicada a cirurgia", ressalta.

'Fez eu me sentir mais mulher'

Maiara contou que se submeteu ao procedimento por uma questão estética. "Fiz pelo excesso de pele, tinha perdido muito peso e fiz por uma questão de estética. No fim das contas, vi que fisiologicamente foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Me descobri uma nova mulher", declarou. "A sensação que tenho hoje é de liberdade sexual e fez eu me sentir mais mulher. Tem também a questão de que temos que nos conhecer, a mulher tem que conhecer sobre a sua vagina", disse a sertaneja, em entrevista ao "Sabadou com Virginia", do SBT, recentemente.