Anitta no Oscar 2024JON KOPALOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Publicado 07/04/2024 06:00

Rio - Uma tendência "antiga" está de volta e com força total: o naked dress. Famosas nacionais e internacionais, como Bruna Marquezine, Anitta, Jade Picon, Dua Lipa, Doja Cat, já aderiram à moda e foram clicadas apostando em peças que abusam da transparência e, por vezes, deixam à mostra os mamilos e até a calcinha.

"O naked Dress, ou vestido nu, ganhou destaque nas últimas décadas, principalmente entre celebridades em tapetes vermelhos e eventos de alta costura. Esta tendência caracteriza-se por vestidos que dão a ilusão de nudez, seja através de tecidos translúcidos, recortes estratégicos ou adornos que cobrem apenas o essencial. Não é exatamente uma nova moda, mas sim uma que vai e vem, ressurgindo com novas interpretações e designs", explica a estilista Aline Shadevenne.A estrategista de imagem Sophia Marins diz que essa maneira de se vestir é uma forma de expressão. "O naked dress desafia os padrões da moda, sendo uma escolha bem expressiva, onde tem um apelo na comunicação ao vestir. É uma declaração de estilo que reivindica a liberdade e a confiança do corpo feminino", opina. "A Anitta, Bruna Marquezine e Dua Lipa não têm preocupação com o julgamento das pessoas, porque já são sucesso absoluto. Por isso, ousam no visual e abusam da transparência".Como a moda é democrática, a tendência pode ser usada por qualquer mulher e adaptada para o estilo de cada uma, seja ela mais ousada ou discreta. "Todo mundo pode usar o naked dress, mas a chave é encontrar um estilo que se adeque ao seu corpo e ao seu nível de conforto com transparência ou revelações. A confiança é essencial para usar esse tipo de vestimenta", destaca Sophia."Para mais discrição, opte por peças que tenham ilusão de nudez em locais estratégicos, como costas, ombros ou pernas, ao invés de escolher um vestido totalmente transparente. Usar uma peça sobreposta pode ser uma maneira de adaptar a tendência do naked dress de maneira mais discreta. Um sobretudo elegante ou uma jaqueta de couro podem adicionar um toque de sofisticação ao visual", ensina a profissional.Sophia também alerta para a escolha das roupas íntimas na hora de utilizar o naked dress, já que elas ficam à mostra. "Use peças que complementem o look e sejam confortáveis. Existem lingeries feitas para aparecer! Como hotpants e sutiãs “strappy”. Use no tom da pele ou no tom da peça. E não deixe de escolher acessórios, como colares ou brincos elegantes".Outro ponto importante é avaliar o ambiente onde a produção mais ousada será utilizada. "Para usar a transparência tem que tomar cuidado sempre com que mensagem quer passar e onde a pessoa está. Não pode usar em qualquer lugar. Ambiente de trabalho por exemplo, não use!", aconselha a estretegista de imagem.