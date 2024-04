Luisa Arraes - Fabio Rocha / TV Globo

Luisa Arraes

Publicado 14/04/2024 06:00

Rio - Já foi época em que os cortes de cabelo eram 'definidos' pela estação do ano. Se antes, no outono-inverno, as mulheres deixavam os fios mais longos, o curtinho, hoje em dia, tem ganhado cada vez mais destaque. Famosas como Thaynara OG, Giovanna Cordeiro, Letícia Colin e Luisa Arraes não tiveram medo da tesoura e dão um show de beleza e confiança com os novos visuais.

"O corte curto não é mais tendência, é estilo. As mulheres estão mais confiantes, sabendo exatamente o que querem, e isso impacta no visual. E também tem a questão climática. No Brasil, não temos mais as estações do ano bem definidas. Faz um calor imenso no outono, por exemplo, e no inverno usamos pouco o casaco", explica o hair artist Ulisses Tavares.

O profissional comenta que a internet e a televisão também auxiliam na decisão da transformação feminina. "Hoje em dia, as mulheres acessam com mais facilidade as tendências brasileiras e o que está em alta no exterior. Antigamente, escolhíamos o corte nas revistas de salão, lembra? Agora é só pegar o celular, tem tudo ali. As artistas que fazem sucesso na TV também ditam a moda com seus visuais e fazem uma tonalidade ou o corte de cabelo virarem febre", diz.

A boa notícia é que, segundo Tavares, todo mundo pode usar o cabelo curtinho. "Os cortes só devem ser adequados para cada tipo de pessoa, levando em consideração o estilo dela, o tom da pele, o tipo de cabelo, a estrutura do fio, o formato da cabeça. O curto se tornou muito queridinho pela praticidade. Então, o long bob, o blunt cut, bob cut - tipos de corte na altura dos ombros, com algumas variações - são ótimas opções. Mas já aviso às mais corajosas e ousadas que o pixie, aquele corte bem baixinho, está em alta e tem tudo para permanecer", revela Ulisses.