Camila Storelli apostará em make com tons neutros para curtir show da MadonnaCarol Souza / Divulgação

Publicado 28/04/2024 06:00

Rio - A contagem regressiva para o show de Madonna no Brasil já começou! Então, além do look, já é bom começar pensar na make ideal para curtir a apresentação gratuita da rainha do pop, da turnê "The Celebration Tour", em comemoração aos seus 40 anos de carreira, na Praia de Copacabana , na Zona Sul do Rio, no dia 4 de maio. A dica é apostar em uma produção versátil com tons neutros, sombra cintilante, iluminador e com alta durabilidade.

"Quem for acompanhar o show da Madonna precisa se ligar em alguns pontos importantes sobre a maquiagem. A primeira é pensar na durabilidade da produção, já que a maioria do público deve chegar horas antes do evento. Outra questão é sobre a versatilidade da make, já que ela será usada no final da tarde e à noite", relata o maquiador Royce Beenson.

"Usar tons neutros, como o marrom, é uma ótima saída, já que ele pode ser usado em todos os períodos no nosso dia. Para esta ocasião também é importante o uso de uma bruma fixadora, para garantir a durabilidade da make. Não tem segredo. Essa é uma produção simples e todo mundo consegue fazer em poucos processos", comenta.

A empresária e modelo Camila Storelli, está empolgada com o show da diva e pretende caprichar na maquiagem para o momento especial. "Ir ao show da Madonna sempre foi o meu sonho e finalmente vou conseguir realizá-lo. Sou de São Paulo, chego na cidade no dia do show pela manhã, pretendo curtir a praia durante o dia, e já ficar por lá", afirma. "Claro que para esta ocasião a gente tem que caprichar na maquiagem, né? Eu amo o foco no olhar e, como o Royce explicou, é uma produção muito simples de ser feita. Pretendo entrar em um restaurante do bairro mesmo, fazer a produção e curtir ao máximo", finaliza.



Confira o passo a passo:



1. Higienize e hidrate a pele;

2. Aplique a base em todo o rosto deixando a pele uniforme ( de acordo com seu tom de pele);

3. Aplique uma sombra marrom em toda a pálpebra;

4. Com um pincel de precisão, aplique um pigmento ou sombra cintilante;

5. Com o pincel chanfrado, esfume a sombra na cor marrom na parte inferior dos olhos;

6. Use máscaras de cílios para deixar o olhar marcante;

7. Faça um leve contorno e aplique o blush e o iluminador;

8. Aplique um gloss e bruma fixadora para finalizar e fazer com que sua make dure a noite toda.