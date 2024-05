Rafa Kalimann aposta em vestido marrom e esbanja sensualidade - Reprodução do Instagram

Rafa Kalimann aposta em vestido marrom e esbanja sensualidadeReprodução do Instagram

Publicado 05/05/2024 06:00

Rio - Uma cor que muitas vezes era "deixada de lado" tem ganhado cada vez mais espaço no guarda-roupa feminino: o marrom. Em suas várias nuances, o tom é uma grande tendência do outono/inverno e pode ser usado por pessoas de vários estilos, já que é considerado um 'clássico' assim como o branco, preto, cinza. Famosas como a ex-BBB Beatriz Reis, Rafa Kalimann, Sabrina Sato, Thaila Ayala, Sasha e Bianca Andrade já aderiram ao estilo.

fotogaleria

"O marrom é a cor mais quente do momento. E existe uma infinidade de tons, desde os mais escuros até os mais claros. Com certeza, tem algum que você vai se identificar. Nas passarelas, o que mais foi visto foi o 'marrom chocolate'", declara a consultora de moda Lais Mazutti.

Ao contrário do que muitos pensam, não é difícil combinar o marrom com outras cores. "Você pode misturá-lo com rosa, azul claro, azul escuro, laranja, vermelho, off-white e até mesmo o preto na hora de montar o look. As produções vão variar de acordo com o estilo pessoal da mulher. O marrom pode ser utilizado em roupas mais elegantes assim como nas mais casuais. É uma cor muito democrática e pode fazer total diferença na hora de se arrumar, já que muitas peças nesse tom são coringas", comenta a profissional.

Os acessórios nesta paleta também estão em alta, assim como os esmaltes e batons. "O marrom dominou o mundo da moda. Há uma variedade de modelos de bolsas, cintos, sapatos nessa cor. Na maquiagem, ele já é o queridinho há muito tempo, mas segue fazendo sucesso. A mulherada também tem usado a tonalidades nas unhas", pontua Lais.