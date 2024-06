Bianca Andrade - fotos Reprodução do Instagram

Publicado 09/06/2024 06:00

Rio - Nada como unir conforto e elegância em um mesmo look. E tem uma tendência ganhando destaque entre famosas como Bianca Andrade e Bella Campos: o tenniscore. Inspirado na moda clássica das quadras de tênis, o estilo conta com peças-chaves como: saias plissadas, blusas polos, casacos leves e tênis brancos. Os elementos podem ser usados juntos os separados, e se combinados com itens sofisticados dão um ar ainda mais inovador à produção.

"O tenniscore é uma tendência inclusiva e democrática. Toda pessoa pode usar independentemente da idade ou tipo de corpo. O segredo está em adaptar as peças ao seu estilo pessoal e sentir-se confortável e confiante", afirma o produtor de moda e influenciador Ale Monteiro.

O especialista ainda ensina como aderir à tendência e combiná-la com itens já existentes no guarda-roupa. "Adicione uma saia plissada ao seu arsenal e veja como ela combina perfeitamente com suas camisetas favoritas. Ou experimente um vestido de tênis com um blazer para um look mais formal", aconselha.

Versátil, o tenniscore pode ser usado em diferentes ocasiões."Para o dia a dia, combine uma saia plissada branca com uma polo colorida e tênis brancos. Adicione um casaco leve para os dias mais frescos. Para o trabalho, uma saia de tênis midi em cores neutras combinada com uma camisa de botão e sapatilhas pode criar um look profissional e confortável. Para eventos casuais, vestidos de tênis são perfeitos para um brunch ou um passeio no parque. Complete o look com acessórios simples e uma bolsa transversal".

Vale ressaltar que a moda esportiva tem conquistado cada vez a mulherada e dominado as ruas. Além do tenniscore, camisas com referências a times de basquete e ao automobilismo fazem sucesso nas produções, assim como macacão de ginástica - combinado com outras peças, e conjuntos de frio. "Essa moda pegou. Além de estilosa, ela traz muita versatilidade às produções, sem contar com o conforto. As camisas, por exemplo, podem ser combinadas com saia de cetim, short jeans, calça. Dependendo dos acessórios, você pode dar uma cara nova a cada look", comenta Ale.