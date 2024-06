Thaynara OG - Bruno Fiorentino / Divulgação

Thaynara OGBruno Fiorentino / Divulgação

Publicado 09/06/2024 06:00

São Luís - Se o Maranhão pudesse ser representado por uma figura nesta última semana, certamente seria Thaynara OG. Ou simplesmente Thay. A influenciadora de 32 anos que um dia sonhou em se tornar defensora pública dá nome a um dos eventos mais badalados do país nos últimos anos: o São João da Thay. Ao DIA, a maranhense, que recebeu famosos, artistas e milhares de fãs na sexta edição do festival, conta sobre a carreira e avalia o papel dos influenciadores em pautas sociais.



"Eu não imaginava chegar onde estou hoje, nem mesmo começar a trilhar um caminho como influenciadora. No início, o meu Snapchat, que foi onde eu comecei, era privado e eu estava focada em estudar para concursos, compartilhando minha rotina de estudos. Só abri quando algumas pessoas começaram a me dizer que meus conteúdos eram muito legais. E, mesmo assim, foi algo bem descontraído", relemba Thaynara, que é graduada em Direito.

fotogaleria

Com a fama, ela viu uma oportunidade de usar sua voz para ajudar jovens e atrair a atenção para o seu estado. "Saber que posso influenciar positivamente a vida das pessoas e contribuir com causas importantes me dá uma grande satisfação. Mas não somente, o carinho que recebo de quem me acompanha e de trabalhar com pessoas tão incríveis ao longo dos anos me faz querer continuar todos os dias e perceber que o caminho percorrido valeu a pena."A influência também vem com algumas responsabilidades. A maranhense diz que, sabendo do alcance dos conteúdos, pensa muito sobre o que vai compartilhar nas redes. Sempre busco aquilo que esteja alinhado aos meus princípios. Na posição em que estou, tenho a responsabilidade de transmitir mensagens importantes, então tento refletir muito do que eu sou para os meus conteúdos", declara."Eu vejo os influenciadores com um papel fundamental na disseminação de uma influência positiva na sociedade. Seja apoiando causas sociais ou sendo responsável e consciente com seu conteúdo… Nós temos voz e visibilidade, o que ajuda a mobilizar e conscientizar muitas pessoas", completa.Mas nem tudo são flores, como dizem. Thay afirma enfrentar desafios em diversas esferas, como ser original e relevante no que produz, equilibrar a vida pessoal e profissional, além de lidar com as críticas."Há ainda muita instabilidade financeira. Se a pessoa não tem uma educação financeira pra lidar com esse meio. Tem meses que você vai estar muito estável e meses que não, se não existe uma organização das finanças, é fácil se perder e passar sufoco. Isso foi algo que aprendi desde o início", acrescenta.Da meta de dar visibilidade ao seu estado, nasceu o São João da Thay. De acordo com a influenciadora, o projeto começou de forma tímida, em 2017, para quebrar estigmas e mostrar a beleza e cultura do Maranhão, berço de personalidades como Alcione, Ferreira Gullar e Joãosinho Trinta."As pessoas colocam os nordestinos em uma caixa só e acreditam que é uma cultura só, mas não. Cada estado tem o seu sotaque, sua cultura, suas celebrações… Somos múltiplos e queria que as pessoas vissem isso. E queria também retribuir ao povo maranhense de alguma forma, foi aí que as causas sociais entraram com um papel tão fundamental", explica.Thay conta que o objetivo inicial era entrar para o circuito de festivais locais, mas o evento cresceu e acabou chegando ao calendário do ano no Brasil. "Todo o trabalho que temos de apresentar nossa cultura e movimentar a cultura e economia criativa não é fácil. Muitas vezes pode ser cansativo e desgastante, porque quanto mais fazemos o bem, mais pessoas querem o nosso mal e lutam contra o nosso evento, mas a gente se mantém firme. Eu faço isso porque acredito no meu propósito, porque sei o quanto isso é importante pra mim e para o meu estado", comenta.Entre as estratégias de ampliar a imagem do estado para o país é o convite feito a famosos. É bastante comum a participação de ex-BBBs, por exemplo. Neste ano, estiveram presentes alguns dos confinados no "BBB 24", como Davi, Lucas Pizane, Beatriz Reis, Isabelle Nogueira, Matteus Amaral, Michel, Raquele e Giovanna."Quando eles saem do reality, estão com uma presença forte nas redes sociais e quero que as pessoas que eles atingem possam conhecer o Maranhão através deles. Convidá-los para estarem comigo e curtir o evento ajuda a promover o propósito do festival e disseminar tudo aquilo que nos propusemos a fazer."O tamanho do São João da Thay mostra que este é o principal projeto da influenciadora atualmente e até mesmo para o futuro, e ela confirma. A maranhense crê que o evento, que passou de um para dois dias neste ano, tem potencial para crescer ainda mais."Nós iniciamos também a Academia de Vida esse ano, um projeto social que nasce do SJT, e eu quero cada vez mais trazer esse outro lado do evento e ter projetos próprios que impactam nos jovens do Maranhão. Não sei se teremos outras edições desse projeto, mas eu espero que sim porque esse ano tivemos até fila de espera", relata.Com a grande festa e trabalhos sociais, Thaynara OG deseja ser vista como referência na disseminação cultural da sua região. "Eu espero que daqui a dez anos eu continue ajudando diversas pessoas e causas, quem sabe até liderando uma instituição dedicada a isso. Eu quero estar usando a minha voz e a minha visibilidade para fazer a diferença."