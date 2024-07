Ludmilla e Brunna Gonçalves - Reprodução do Instagram / Flora Negri

Ludmilla e Brunna Gonçalves Reprodução do Instagram / Flora Negri

Publicado 28/07/2024 06:00

Rio - Um clássico da moda voltou com tudo e tem ganhado destaque em produções de celebridades nacionais e internacionais, como Hailey Bieber, Ludmilla, Brunna Gonçalves, Marina Ruy Barbosa, Luísa Sonza, Giovanna Lancellotti e Thais Braz: o lenço. Em cliques publicados nas redes sociais, as artistas exibiram o item na cabeça e esbanjaram estilo.

"A moda dos lenços na cabeça é uma retomada nostálgica dos anos 1950, um período de grande glamour no cinema e na moda. Naquela época, esses quadrados de seda ou algodão faziam parte de looks de grandes estrelas do cinema como Marilyn Monroe, Sophia Loren e Elizabeth Taylor. Além de protegerem os penteados elaborados, os lenços ajudavam as celebridades a passarem despercebidas. Esse é um acessório que confere sofisticação e estilo, além de ser extremamente prático, até os dias atuais", explica a consultora de estilo Manuela Mariana.

E é bem fácil incluir a tendência no visual. "A forma mais clássica de usar o lenço é dobrando-o em triângulo e amarrando-o sob o queixo, mas as possibilidades são infinitas. Você pode usá-lo ao redor da cabeça, amarrado como uma faixa, ou até mesmo como um turbante", comenta a profissional, que aconselha: "Uma dica importante é escolher lenços de boa qualidade, como seda ou algodão, para um visual mais elegante. E não tenha medo de brincar com as cores e padrões para dar um toque pessoal ao seu look".

Com diversos tamanhos e estampas, o lenço pode ser usado por qualquer pessoa. "É um acessório democrático que pode ser adaptado a diversos estilos e personalidades. Seja qual for a sua idade ou tipo de cabelo, há sempre uma maneira de incorporar o lenço ao seu visual", pontua Manuela.

Apesar de ser visto atualmente na cabeça da mulherada, o item também pode ser usado no pescoço, em bolsas e até como cintos. "O lenço pode realmente transformar qualquer visual. É um excelente acessório para ter no guarda-roupa", confirma a especialista.