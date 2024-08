Marcela Monteiro apresenta o programa ’De repente 30 ’, no Youtube - Divulgação

Marcela Monteiro apresenta o programa ’De repente 30 ’, no YoutubeDivulgação

Publicado 04/08/2024 06:00

Rio - Marcela Monteiro, de 38 anos, é conhecida do público por trabalhos como repórter e apresentadora do "Vídeo Show", "Mais Você" e "É de Casa", todos na TV Globo. Atualmente, a jornalista vive uma nova fase profissional à frente do programa "De repente 30+", no YouTube, em que recebe convidados para falar sobre diversos temas relacionados à mulher nesta faixa etária. Na primeira temporada, Talita Younan, Mariana Xavier, Aline Dias e Sophia Abrahão foram algumas das convidadas.



fotogaleria

"As pessoas me conhecem muito de frente das câmeras e eu sou grata por isso, porque significa que tenho feito trabalhos importantes como apresentadora e repórter. Mas sou uma jornalista que também dirige, edita, produz e já estava há algum tempo com vontade de fazer um projeto meu, falando sobre assuntos que acredito, com pessoas que acredito. Então, juntei tudo, idealizei e viabilizei o 'De repente 30+'. Alguns disseram que eu não iria conseguir começar um projeto do zero, trazer patrocínio, fazer uma temporada inicial grande com 12 episódios e levar nomes relevantes. Começamos no YouTube, que é um espaço importante e já temos a possibilidade de ir para outros canais", comenta Marcela.

No programa, ela já abordou assuntos como pressão pelo casamento, filhos, realização profissional, estabilidade financeira, congelamento de óvulos, e refletiu sobre os temas. "Também me questiono sobre o tal equilíbrio da vida que parece que a gente sempre busca, mas nem sempre encontra (risos), principalmente depois dessa idade. Como administrar carreira, família, maternidade, independência financeira, sonhos e tantas outras questões sem enlouquecer?! Aliás, saúde mental me parece um dos maiores desafios da nossa geração e, claro, abrimos espaço para falar sobre esse tema no nosso programa também. É sempre importante trazer informações e vivências para que outras mulheres entendem que não estão sozinhas e enxerguem possíveis caminhos."

A apresentadora também conta como lida com toda estas questões. "Eu realmente não percebi o tempo passar. Talvez, porque sempre estive em movimento, trabalhando, estudando, viajando, me desafiando, de repente me vi com 30+ (risos). Hoje penso mais em casamento, filhos, porque sinto tem a ver com a minha caminhada, com a história que venho construindo, não por conta de pressão externa. E sem pressa também", destaca.

Com planos de formar uma família, Marcela optou por congelar óvulos. "Sempre acreditei que seria mãe. Gosto de crianças, de casa cheia, mas nunca tive pressa. Até por conta disso, congelei meus óvulos para ter uma tranquilidade maior e sentir o momento certo sem essa pressão toda da idade."

Ao repassar sua história, a jornalista celebra conquistas. "Muitas vezes a gente planeja algo, mas a vida te mostra outras possibilidades e você se vê abrindo portas que não era capaz de imaginar antes. Então, se você me falasse há alguns anos que hoje eu também estaria na internet apresentando um programa idealizado por mim, gravado no som do mar, que é um lugar lindo de frente para a praia, recebendo grandes artistas, que reorganizam as suas agendas para gentilmente me dar uma entrevista, liderando uma equipe de profissionais experientes do mercado, não sei se acreditaria. Tenho a sorte de dizer que não abandonei e realizei muitos sonhos de criança e, ao mesmo tempo, imaginei e colecionei novos."

Trabalho em novelas

Marcela iniciou a carreira no teatro e ganhou notoriedade por integrar o elenco de novelas como "Malhação" (2006), "O Profeta" (2006) e "Sete Pecados" (2007), todas na Globo. "Comecei no teatro porque queria desenvolver habilidades para me tornar uma comunicadora mais completa, que é o que faz o meu olho brilhar. Acabei me apaixonando pelo ofício, que é lindo, desafiador, instigante, me profissionalizei. Fiz mais de dez peças e participei de novelas na Globo. Respeito muito a profissão e torço para que os profissionais que estudam e se dedicam encontrem o espaço que merecem. Tem muita gente que não é da área atuando, fazendo reportagens, apresentando, sem sequer saber o que é lutar pela valorização dessas carreiras", opina.

Retorno à TV aberta

A apresentadora admite que o público pede seu retorno à tv aberta. "Tem gente que me encontra na rua e grita: 'Vídeo Show'! Antes mesmo de falar o meu nome (risos). Eu me divirto e adoro. Significa que meu trabalho foi marcante de alguma forma para esse público, que é enorme. O Vídeo Show faz parte da vida de diferentes gerações. O 'Mais Você' também tem um carinho especial da audiência, acredito que muito por conta da forma como a Ana Maria comanda tudo. E eu que já trabalhei com ela acabo recebendo esse afeto do público também. Para mim, ela é uma das melhores apresentadoras que já vimos e eu me sinto muito honrada por ter feito parte da equipe dela."

Novos projetos

Mesmo totalmente envolvida com a atração, Marcela adianta que trabalhar com mentoria também está nos planos. "O 'De repente 30+' é o meu desafio do momento. Estamos trabalhando nessa primeira temporada com possibilidades de veiculação em novos espaços já. Então, é muita responsabilidade, muita vontade de fazer o melhor, muitas alegrias e muito suor também. Mas, claro, desafios novos são sempre bem-vindos. E estou de olho aqui. O que já consigo adiantar é que além do audiovisual, pretendo fechar uma nova turma de mentoria para profissionais de diferentes áreas que querem e precisam se comunicar melhor. Estou com lista de espera de alunos e espero encontrar uma data para esse grupo em breve."