Emanuelly Monteiro descarta consumo de açúcarDivulgação

Publicado 25/08/2024 06:00

Rio - Abrir mão de bolos, doces, biscoitos, refrigerantes e sucos industrializados pode ser uma maneira de perder os quilinhos a mais na balança. E o que todos tem em comum? O açúcar. Segundo a Organização Mundial de saúde (OMS), a quantidade ideal de consumo de açúcar aconselhada por dia é de 50 gramas, em uma dieta de cerca de duas mil calorias. Mas celebridades como Gisele Bündchen, Gracyanne Barbosa e Juju Salimeni decidiram cortar de vez o carboidrato cristalizado da alimentação, em busca de uma vida mais saudável.

"Reduzir e retirar açúcares, se refinado, não é maléfico a maioria das pessoas, claro se atentando para manter uma dieta equilibrada e saudável, sem excessos também de adoçantes. O consumo equilibrado de açúcares traz inúmeros benefícios, como a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (que é o caso da diabetes, hipertensão, doencas do coração e outras), o controle da glicemia, a prevenção de caries e até mesmo na perda de peso", afirma a nutricionista Karoline Schast.

Além do açúcar, também é indicado diminuir os carboidratos refinados do cardápio. "Pães brancos industrializados e massas podem rapidamente se transformar em açúcar no organismo. Outro ponto importante é evitar adoçantes artificiais, que podem manter o paladar viciado em doces e não oferecem os benefícios de uma alimentação realmente saudável", explica a profissional.

A nutricionista, então, lista outros alimentos que podem garantir os nutrientes necessários na alimentação, sem precisar recorrer ao açúcar. "Os vegetais frescos, frutas a vontade, proteínas magras como peixes e frango, grãos integrais como quinoa e arroz integral, e gorduras saudáveis, como as encontradas no abacate, azeite de oliva e castanhas. Também pode-se incluir muitas ervas e especiarias para adicionar sabor aos pratos", ensina.

A "dieta zero açúcar", entretanto, não é recomendada para todas as pessoas. "As principais contraindicações envolvem pessoas com necessidades dietéticas específicas que possam ser afetadas pela retirada do açúcar, como aqueles que precisam de uma quantidade mínima de carboidratos rápidos em certas situações, como atletas de alta performance. Além disso, indivíduos com transtornos alimentares devem ter cuidado ao iniciar dietas restritivas. É essencial consultar um nutricionista antes de iniciar a dieta sem açúcar para garantir que todas as necessidades nutricionais sejam atendidas e para ajustar a dieta de acordo com as necessidades individuais", alerta Karoline.

A influenciadora digital Emanuelly Monteiro decidiu cortar o consumo de açúcar e já perdeu 5 kg. "O açúcar é um dos maiores vilões quando se trata de ganho de peso e saúde geral, e eliminar esse ingrediente tem sido fundamental para o meu progresso", comenta ela, que nota diferença também em seu bem-estar. "Me sinto mais disposta e energizada ao longo do dia. Sem a presença constante de açúcar em minha dieta, também notei uma melhora na qualidade do meu sono e uma redução na retenção de líquidos. Além da dieta, ela também tem praticado atividade física.