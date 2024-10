Moira Braga em cena com o espetáculo Hereditária - Junior Zagotto/Divulgação

Publicado 13/10/2024 06:00

Rio - O que herdamos molda quem somos? A atriz Moira Braga convida o público a essa reflexão sobre a hereditariedade, identidade e a arte em sua nova peça, "Hereditária", em cartaz no Teatro Firjan Sesi, no Centro. A partir da descoberta de uma doença genética rara chamada Stargardt - que a levou à perda da visão aos 7 anos, Moira tece uma narrativa que entrelaça sua história pessoal com elementos biográficos, poéticos, da história humana e da mitologia.

Um deles é o mito grego das Moiras: três irmãs funestas que tecem o destino de todos os seres. "Hereditária" reflete sobre o quanto de nossas vidas é predeterminado e o quanto temos o poder de escolher.



"Hereditária" foi planejada após Moira assistir ao espetáculo "Em Busca de Judite", com a atriz Jéssica Barbosa, onde ela conta uma história de vida pessoal.



"A ideia foi trazer esse fio de uma história pessoal, mas para esgarçar em vários outros campos e aspectos, de modo que uma história pessoal, de tão pessoal e de tão honesta, seja muito universal também, e acabe falando com todo mundo que está assistindo, em algum momento se identifica com aquelas narrativas".

Em um palco que se transforma em uma instalação sensorial, a artista convida o público a explorar os múltiplos sentidos da hereditariedade, desde os genes que carregamos até as histórias que nos são contadas. Através da dança, da música e do cenário sensorial, Moira cria uma experiência única que desafia nossas percepções.



O cenário é uma instalação visual e sonora do músico e artista plástico Ricardo Siri, composto por objetos que, ao serem manipulados (pisados, percutidos, tocados, transportados) produzem os ambientes e sonoridades da peça.



As pessoas cegas e de baixa visão podem ter acesso ao cenário e são convidadas a entrar no teatro alguns minutos antes da abertura de portas e explorar os objetos cênicos de forma táctil.

"Acredito sim que a gente faz um teatro sensorial, que é para ver, para ouvir, para sentir. E é isso que eu acredito, para ampliar essas possibilidades de acesso para a nossa linguagem teatral", diz Moira.



Sucesso em 'Todas as Flores'

A atriz se destacou com a personagem Fafa, em "Todas as Flores", disponível no Globoplay desde 2022.

Apesar do sonho de criança de ser atriz e gostar de se expor, Maira demorou para realizá-lo. Ela é carioca e foi criada em Leopoldina, no interior de Minas Gerais, tinha pouco acesso à cultura e a arte fazia parte do seu imaginário.

"Comecei a perder a visão aos 7 anos, é uma doença congênita que causa perda gradual da visão. Achava que não ia rolar de ser atriz porque não tinha representatividade. É muito recente a aparição de pessoas com deficiência em espaços públicos e principalmente em veículos de comunicação como TV, então eu achava que isso não era para mim", conta.

Atualmente ela atua em espetáculos de dança, teatro e no audiovisual. É ainda autora e bailarina há quase 20 anos, tem formação em jornalismo e descobriu seu dom na arte através da dança após assistir uma aula de mestrado de tearo como ouvinte na UniRio. Lá ela conheceu a bailarina e coreografa Angel Vianna e iniciou os estudos na escola. "Começou uma relação nova com a minha vida, com o meu corpo, comigo mesma, aí comecei a me envolver com a dança".

Em 2024 foi convidada para trabalhar na preparação de elenco da novela "Renascer". “A novela Todas as Flores tinha a temática da deficiência, a mocinha da novela, interpretada pela Sophie Charlotte era deficiente visual, mas 'Renascer' não tinha nada a ver com o tema da deficiência, então me chamaram de volta pelo meu trabalho e não pela temática”, pondera.



“Isso é muito importante pra gente, pessoas com deficiência, sermos chamadas não só para falar da deficiência. A gente quer trabalhar, fazer o que sabemos fazer”, explica a artista.



Mais do que acessibilidade

No palco, Moira contracena com duas outras atrizes, Luize Mendes Dias, também intérprete de libras, e Isadora Medella, multi-instrumentista.



Libras e audiodescrição estão incluídas de forma orgânica desde a dramaturgia até as movimentações de cena, expandindo as fronteiras do que costuma ser conhecido como “acessibilidade".



“Esse é naturalmente meu ponto de partida", diz Moira. "Quero que o meu trabalho acesse o maior número de pessoas e, por isso, fomos concebendo mecanismos estéticos e dramatúrgicos que proporcionem a expansão desse acesso."



Um musical diferente

A direção musical de Pedro junto e Isadora Medella explora as vozes, os corpos e os objetos cênicos como instrumentos musicais. Essa forma de fazer teatro recebe o nome de Teatrocanção.



"A musicalidade é o norte que ajuda a encontrar o tom da atuação, a pulsação de cada cena, mesmo quando não há nenhuma nota musical sendo tocada", diz o diretor, indicado ao prêmio Shell em 2023 pela direção musical e canções originais do espetáculo “Em busca de Judith”.



'Esta exclusão é uma espécie de herança'

A direção de movimento de 'Hereditária' é assinada pelo performer, ator e professor da UFBA, Edu O. Ele parte da diversidade de potências de cada corpo para compor gestos e movimentos cênicos. Edu, primeiro professor de dança cadeirante de uma universidade pública brasileira, é uma referência no debate sobre a deficiência nas artes, e traz sua reflexão a respeito do capacitismo, ou “bipedismo compulsório” para a criação do espetáculo.

O capacitismo é um conjunto de ações preconceituosas e a discriminação contra pessoas com deficiência, que se baseia na ideia de que elas são incapazes ou inferiores - uma realidade social bastante grave que afeta milhões de pessoas.

Um levantamento do Ministério da Saúde revela que o Brasil possui, atualmente, 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, representando 23,9% da população. Destas, quase 70% não concluíram o ensino fundamental e apenas 1% estão no mercado de trabalho.



“Esta exclusão é uma espécie de herança: de desigualdades ancestrais, de preconceitos enraizados e solidificados em oportunidades que se abrem para alguns e fecham para outros. O projeto Hereditária nasce de um desejo de explorar, de forma criativa, poética, mas também política e lúcida, as diferentes dimensões das heranças que atravessam a vida do indivíduo com deficiência, e da sociedade como um todo”, explica a idealizadora do espetáculo.



Moira comenta ainda que existem boas políticas públicas para pessoas com deficiência, como o percentual mínimo de PCDs em produções artísticas, mas ela alerta sobre a falta de informação da população em geral.



“O que precisamos agora é a ampliação do acesso à informação. Me choca a falta de conhecimento sobre o que estamos fazendo, o que é uma audiodescrição, como faz, porque é necessária. A gente precisa falar muito sobre isso. Precisamos que os patrocinadores se interessem, que o público queira conhecer”, afirma.



Serviço

Hereditária

Data: Segundas e terças-feiras, até 22 de outubro

Hora: 19h

Local: Teatro Firjan Sesi (Avenida Graça Aranha, 1, Centro)

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), na plataforma Sympla ou bilheteria.

Classificação: Livre

Duração: 60 minutos

Todas as apresentações contam com acessibilidade atitudinal ou comunicacional para pessoas com deficiência