Bruna Marquezine interpreta Bia em Amor da Minha VidaDivulgação / Disney +

Publicado 08/12/2024 06:00

Rio - Além do talento, Bruna Marquezine chama atenção na série "Amor da Minha Vida", do Disney +, pelo visual. A atriz, que interpreta Bia, apostou no cabelo natural e encaracolado para compor a personagem. O corte escolhido por ela foi o "choppy bob', considerado moderno e versátil.

"O choppy bob é um corte que mistura leveza e movimento, com camadas desfiadas e assimetria sutil. O estilo é ideal para quem quer um visual descontraído, mas cheio de personalidade. O cabelo castanho médio da atriz complementa o look, valorizando sua beleza natural", afirma a cabeleireira Bella Assumpção.

A profissional comenta que esse corte serve para todos os tipos de cabelos. "Ele é extremamente democrático. Funciona para qualquer textura de cabelo, desde o liso até o crespo, porque as camadas criam um movimento natural. Além disso, é uma ótima opção para quem está em transição capilar, pois elimina parte dos fios com química e ajuda a definir o novo formato do cabelo", explica Bella.



Para manter esse visual 'natural', é necessário alguns cuidados, como hidratação periódica e manutenção do corte. "Cabelos naturais, especialmente os cacheados e crespos, precisam de hidratação constante para manter o brilho e a saúde; Invista em produtos que ajudem a realçar a textura natural, como cremes para pentear ou mousses modeladores; e a cada dois ou três meses, é importante aparar as pontas para manter o formato e a leveza do Choppy Bob", ensina a especialista.

Transição capilar

Para quem, assim como Bruna, deseja abraçar os fios naturais, a cabeleireira aconselha: "A transição capilar é um ato de autoconhecimento. O primeiro passo é ter paciência e entender que o processo leva tempo. Apostar em cortes como o Choppy Bob pode ajudar muito, pois elimina as partes alisadas e valoriza o cabelo natural em crescimento. Além disso, procure produtos que fortaleçam os fios e realcem a textura, como máscaras hidratantes e finalizadores específicos para cachos".