08/12/2024

Rio - Uma das grandes vozes femininas do samba, Karinah vive um momento especial na carreira ao ser a primeira artista a regravar a música "Verdade", sucesso de Zeca Pagodinho. A relação entre os dois não é uma novidade já que o veterano é responsável pela direção artística do próximo álbum da cantora, com previsão de lançamento para 2025.

"Quando veio a sugestão de regravar, fiquei feliz, mas ao mesmo tempo ansiosa e preocupada em saber quem poderia fazer esse arranjo, de um grande sucesso da música brasileira e ainda mais de Rildo Hora, que é um grande maestro, arranjador e um dos responsáveis pelos principais sucessos do Zeca... Falei que seria em forma de homenagem (ao Zeca), porque ele está sendo meu guru, meu amigão e uma pessoa muito importante nesse processo", conta Karinah.

A cantora destaca a importância da primeira regravação deste sucesso ser na voz de uma mulher. "No mundo tão patriarcal e machista como o samba, é uma responsabilidade. Mas também acho que ter atitude é uma virtude dos prósperos. Então, como é que vai saber se você não tem atitude e a ousadia de buscar esse lugar? Mas hoje, cercada desses profissionais, Max Pierre, Zeca e o Pretinho da Serrinha, que é um grande arranjador, me senti segura para essa responsabilidade, mas estou feliz porque o resultado ficou incrível. E para homenagear o Zeca tem que pensar nesse lugar porque é um artista muito grande. Ele ficou feliz, então é sinal de que deu tudo certo", diz.

Zeca, inclusive, reuniu um time de profissionais para dar suporte na carreira artística e musical de Karinah. "Ele é um amigo querido, cuida de tudo com muito carinho e zelo. É daqueles que ligam todos os dias para saber como você está, se estou no estúdio... Enfim, uma das coisas mais incríveis que aprendi com Zeca é o compromisso com a entrega no cantar, no arranjo, o carinho com os compositores que sempre tive. Por isso, que me identifiquei tanto. Entender que ele nesse processo é uma base que talvez eu precisava ter. Esse compromisso dele com a entrega trouxe mais maturidade até para a nossa amizade."

O single é acompanhado de um videoclipe, gravado em Araras, Região Serrana do Rio, com a participação de Murilo Rosa. "A ideia foi trazer a mensagem da música, um pouco da religião, da natureza, desconstruir muita coisa, deixar leve e também o lado do romantismo que a música traz. Quando veio a ideia de gravar e o Murilo aceitou, eu pensei: 'Poxa, eu preciso fazer com ator'. A minha produtora sugeriu que fosse eu mesma e ele é um ator muito competente, com muita experiência e me deixou muito tranquila, trouxe esse lugar mesmo de acolhimento", explica.

Futuro

Para o ano que vem, Karinah tem reservado o lançamento de um novo álbum e revela alguns detalhes do trabalho. "O público pode esperar muito samba e mensagem de amor. Tem samba de Nelson Rufino, Dunga da Vila Isabel, Moacyr Luz...tem muita dedicação. Eu fiz esse álbum sem pressa, com alegria, encontros no estúdio e rodas de samba. Foi um momento incrível. Tem muita verdade da minha vida, memórias afetivas, aquilo em que acredito e creio, aquilo que gosto de cantar para o povo em cima do palco", adianta.

Carnaval

Musa da Estação Primeira de Mangueira, Karinah virá no carro abre-alas da agremiação Verde e Rosa de Madureira. Ela revela os cuidados com o físico para o desfile no Carnaval 2025. "Comecei os preparativos, mas para ganhar resistência na Avenida. Porque eu não sou uma mulher de ficar 24 horas em academia, ficar sem tomar meu vinho, minha cervejinha, é mais para ter uma resistência boa e estar bem comigo mesma. E também, embora a musa tenha um outro papel, que é de alegria e simpatia, é importante chegar lá e mostrar o samba do pé. A escola está a mil por hora, já recebi meu croqui, estou super feliz e vai ser mais um desfile maravilhoso".

Representatividade

Karinah tem trabalhado para dar visibilidade a mulheres no samba e reflete sobre a evolução delas no gênero. "Assim como na vida, elas precisam se fortalecer. Quando eu vi que era preciso criar um movimento, principalmente das que estavam precisando de apoio e suporte, comecei a desenhar. Fiz um mapa de todas as pontas em que a mulher precisaria ter voz. Às vezes, não atinge imediatamente aquela ação, mas ela iria de alguma forma trazer um reflexo. [...] Então as ações que eu faço são sempre pensando em criar visibilidade. Aos poucos, a gente vai construindo isso por camada e vai dando valor às pessoas, dando valor para esse lugar da mulher no samba".

Iniciativa Social

Além de Musa da Verde e Rosa, Karinah é madrinha do Programa Social da Mangueira, a convite de Alcione e Chiquinho da Mangueira, fundadores do projeto eleito pela UNESCO como o maior programa social do mundo. A cantora também é parceira solidária da Cufa (Central Única das Favelas).

"O artista, com sua vida pública, pode contribuir para o lado social. Então, não adianta só usufruir do samba, não adianta procurar uma escola de samba quando a gente está perto do carnaval. Todas as escolas fazem trabalho social, se você for procurar saber, todas elas fazem alguma coisa importante para a sociedade e artistas como Alcione, que foi quem ajudou a fundar o programa social da Mangueira, e Zeca Pagodinho, que tem um instituto. Esses artistas, de alguma forma, nos inspiram na música, mas também na vida. É mais do que a obrigação do artista dar voz à essas iniciativas. Sou envolvida em mais de 20 projetos sociais e alguns de impacto faço questão de colocar à frente de tudo, porque é muito importante", reflete.

A cantora se tornou uma figura importante para a ampliação do espaço das mulheres no gênero, chegando a ser nomeada como embaixadora do Museu do Samba. "Recebi o convite depois que eu conheci Nilcemar (Nogueira, neta de Cartola) e busquei um recurso, que deu certo, que são as placas solares do Museu do Samba, e foi uma doação. E também para a quadra da Mangueira, isso tudo vai ser instalado no próximo ano. E das ações quando Nilcemar precisa de mim para alguma coisa. É muito importante somar nas pontas que a gente consegue, por isso que digo que o artista pode sim dar voz a muitas coisas. Faço parte com muito orgulho, fui convidada para sentar na mesa da diretoria, mas não tenho tempo viável também porque é muita responsabilidade. Sou embaixadora por causa das conquistas que vamos somando no decorrer do tempo. A gente precisa ajudar a cuidar e preservar tudo isso".