Publicado 22/12/2024 05:00

Rio – Com a proximidade do Natal, já é hora de pensar nas delícias da ceia. E uma que não pode faltar é a rabanada! Fofinha, açucarada e com um toquezinho de canela, a 'sobremesa' agrada muitas pessoas. Mas se a ideia for não ganhar uns quilinhos a mais nessa época do ano, dá para trocar a versão calórica por uma mais 'fit', optando por ingredientes mais saudáveis e dispensando a fritura.

"Optar por uma receita mais leve, como assada ou feita com adoçantes naturais, reduz o consumo de calorias, gorduras saturadas e açúcares refinados. Essa versão geralmente contém menos óleo e açúcares, contribuindo para um melhor controle do peso e favorecendo a saúde metabólica, sem abrir mão do sabor característico da rabanada", comenta a nutricionista Renata Branco.

Apesar de ser mais saudável, a profissional aconselha um consumo moderado da delícia no natal. "A quantidade ideal varia de acordo com o objetivo nutricional de cada pessoa, mas em geral, uma ou duas unidades de rabanada mais saudáveis podem ser consumidas como parte da refeição ou sobremesa, dependendo do planejamento calórico do dia. E dependendo do seu planejamento alimentar ela pode ser usada como sobremesa, pré ou pós treino", diz.

Jojo Todynho conta que as duas opções de rabanada farão parte de sua ceia. "É tradicional no Natal. Não pode faltar. Esse ano vai ter fit também para quem não quiser exagerar, assim como eu", diz a artista, que perdeu mais de 70 kg depois de uma bariátrica e cirurgias plásticas.

Trocas inteligentes

A nutricionista também dá dicas de outras trocas inteligentes na ceia de Natal. "Uma forma saudável de adaptar é substituir carnes gordurosas, como o pernil, por opções mais magras, como peru ou frango. Para os acompanhamentos, troque o arroz à grega com manteiga por uma versão integral com legumes. Em saladas ou sobremesas, prefira usar iogurte natural no lugar de creme de leite. Para as farofas, opte por versões feitas com aveia, castanhas e menos óleo. E, para as sobremesas, aposte em opções à base de frutas frescas ou geleias caseiras com pouco açúcar", afirma Renata.

Confira uma receita de rabanada fit:

Ingredientes:



- 1 xícara de leite

- 1 ovo

- Pão de forma integral ou tradicional

- Canela em pó a gosto



Para o creme:



- 30 g de whey protein

- Leite desnatado (adicione até obter a consistência de um creme)



Modo de preparo:



Misture o leite com o ovo em um recipiente e passe as fatias de pão. Em seguida, leve as fatias para a airfryer ou forno até que fiquem douradas. Enquanto isso, prepare o creme misturando o whey com leite até atingir a consistência desejada. Por fim, finalize colocando o creme sobre as rabanadas polvilhe canela por cima para dar um toque especial.

*Reportagem da estagiária Mariana Amaral, sob supervisão de Isabelle Rosa