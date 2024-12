Empresária Taiuana Gomes usará esmalte vermelho no Natal - Divulgação

Publicado 22/12/2024 05:00

Rio - Tradicional na decoração e nos looks do Natal, o vermelho também ganha destaque nas unhas. A cor, que representa paixão, energia e sofisticação, se mantém atual e é apontada como tendência para o verão. Além disso, os tons terrosos, como o marrom chocolate, e os nudes discretos continuam marcando presença como escolhas elegantes e sofisticadas.

"O vermelho é o preferido para o Natal porque une o espírito festivo e a elegância. Ele também é tendência para o verão de 2024, pois combina com a alegria e o calor dessa estação”, comenta a manicure Ana Cristina. A cor é bem democrática. "Seja em tons de pele claros ou escuros, ele sempre realça as mãos e transmite confiança. É perfeito para quem quer um visual marcante e sofisticado”, afirma a profissional.

A empresária Taiuana Gomes é uma das mulheres que usa esmalte vermelho nesta época do ano. "Sempre escolho essa cor, porque ela representa tudo o que o Natal significa para mim: amor, calor e celebração. É uma cor que chama atenção e me faz sentir poderosa, além de trazer aquele toque especial para as festas de fim de ano", comenta.

Tons terrosos e nudes

O 'marrom chocolate' é outro tom que está em alta. "Ele traz uma dose de modernidade, mas sem abrir mão da elegância. Remetendo à doçura e ao aconchego do chocolate, ele é ideal para quem quer fugir do brilho exagerado, mas ainda assim se destacar", diz Ana Maria. "O marrom chocolate funciona muito bem para quem tem pele morena ou negra, pois complementa naturalmente o tom. Em peles claras, ele cria um contraste sofisticado. É uma cor que combina com o clima natalino, mas também se mantém relevante em outras ocasiões", complementa.

Já o nude cremoso, é ideal para mulheres que buscam um visual 'clean' e atemporal. "O nude é versátil e elegante. Ele funciona tanto para quem quer complementar um look mais elaborado quanto para quem prefere algo simples e delicado. Para as peles claras, ele dá uma sensação de uniformidade e sutileza. Nas peles mais escuras, cria um contraste que é puro requinte", declara a manicure.