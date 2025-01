Camila Pitanga interpreta Lola em ’Beleza Fatal’ - Pivô Audiovisual / Divulgação

Publicado 26/01/2025 05:00

Rio - Camila Pitanga, 47 anos, promete causar na pele da vilã Lola, em "Beleza Fatal", novela que estreia nesta segunda-feira (27), na Max. Logo nos primeiros capítulos, a personagem surpreende com suas maldades direcionadas à prima Cleo (Vanessa Giácomo) e não poupa nem a filha dela, Sofia, que na fase adulta é interpretada por Camila Queiroz - e voltará com sede de vingança.

Para conquistar tudo o que quer e enriquecer, Lola é capaz de cometer um crime contra o marido, o policial Rubém (Reinaldo Junior) e convence a prima a assumir a culpa e ser presa em seu lugar.

Longe da mãe, a filha de Cleo, ainda criança, assume o papel de empregada da casa, é explorada por Lola para fazer os afazeres domésticos, sem receber nada por isso. No melhor estilo madrasta má da Cinderella, ela ainda humilha a menina, que carrega uma cicatriz no rosto de um incêndio que atingiu a casa dela e da mãe no passado, o que as levou morar de favor na casa da prima má.

"Ela é sórdida, mas tem um despudor, um humor e uma vontade de viver contagiante. Mesmo ela tendo todo esse lado mais denso e terrível. A gente gosta dela. Eu pelo menos me apaixonei. Ela se inscreveu neste corpo, depois levou um tempo para poder me liberar", conta a atriz.

Camila estava longe das novelas desde "Velho Chico" (2016) e admite que o roteiro e a forma de gravar a novela a convenceram a topar esse desafio. Foram seis meses de filmagens. "A novela me desafiou absolutamente, me exigiu, fui feliz fazendo e me diverti. É um modo de fazer muito respeitoso, o diálogo, toda a interlocução. Essa novela é muito ousada, faz essa ponte entre o folhetim tradicional, que a gente ama e está nos nossos corações com o fato de serem 40 episódios, sem ter barriga, a trama vai para frente. E os personagens nos surpreenderam absolutamente, indo para caminhos que você não espera", diz.

Ela define sua personagem como "uma mulher perigosa, ambiciosa, contudo, inteligente, que rebola e se organiza no salto alto. Ela é uma mulher que corre atrás do que acredita, do que quer, sem medir esforços".

Além de atuar no papel do médico Benjamim Argento, que terá cenas picantes com Lola, Caio Blat é diretor assistente da novela e elogia a personagem de Camila Pitanga. "O Benjamin é apenas um joguete na mão dessas mulheres maravilhosas. Então, poder testemunhar, ver de perto a Lola nascendo, essa personagem que vai ser icônica, acho que a Camila vai explodir com essa Lola. Ela faz coisas inadmissíveis e você se apaixona por ela. É inacreditável o carisma, a loucura dessa personagem", opina.

'Precisei encontrar a verdade dela'

Apesar de todas as maldades da personagem, Camila admite que tentou achar a humanidade para defender as atitudes de Lola. "Ainda que ela seja essa mulher exuberante, histriônica e que faz sarro de tudo, é uma mulher que precisei encontrar a verdade dela", explica.

A atriz conta que assistiu ao documentário "Um Lugar Ao Sol", de 2009, e que foi superimportante para a construção de Lola. "Porque no início eu achava tão absurdo tudo que ela falava, achava ela tão fora de mim, que de fato é, que eu precisava achar o coração dela".

Segundo Camila, o autor passou no texto os antecedentes de uma vida onde teve violência e muito sofrimento para a personagem. "Tive que achar esse coração, para ter dois pés do chão, e para ela poder, sim, voar no sonho, no devaneio, na loucura, porque as pessoas são tão loucas... Acho que foi um coro, na verdade, para eu poder emprestar a minha humanidade, a humanidade possível, da Lola", conta.

Entenda a trama de 'Beleza Fatal'

Criada e roteirizada por Raphael Montes, com direção geral de Maria de Médicis e supervisão de Silvio de Abreu, "Beleza Fatal" traz uma história envolvente de busca por vingança e justiça que se passa no agitado mundo da beleza, da cirurgia plástica e dos tratamentos estéticos. Sofia (Camila Queiroz) enfrenta uma desafiadora jornada após ver sua mãe ser presa injustamente por causa de sua prima Lola (Camila Pitanga).

Sem rumo, Sofia é acolhida pela amorosa família Paixão, que lida com a tragédia de ter a filha Rebeca hospitalizada após uma cirurgia plástica malsucedida. Sendo assim, todos se unem na dor e na indignação contra os culpados em um desejo comum por vingança.

Determinada a destruir a viúva de Rubém e todos os responsáveis por suas tragédias, Sofia mergulha em uma obsessiva busca por reparação. No entanto, ao reencontrar um amor de infância, ela começa a questionar suas escolhas e descobre que a justiça tem um preço mais alto do que imaginava.



Fazem parte do elenco ainda: Camila Queiroz, Giovanna Antonelli, Vanessa Giácomo, Marcelo Serrado, Murilo Rosa, Herson Capri, Augusto Madeira, Julia Stockler, Manu Morelli, Romaní, Breno Ferreira, Naruna Costa, Kiara Felippe, Drayson Menezzes, Mônica Torres e mais.