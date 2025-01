Isabella Arantes - Divulgação

Isabella ArantesDivulgação

Publicado 26/01/2025 05:00

Rio - Considerada um dos pecados capitais, a gula tem um dia só dela e é comemorado neste domingo (26). Mas a data não tem como objetivo promover o consumo exagerado de comida. Pelo contrário, promove um convite à reflexão sobre o equilíbrio entre o prazer gastronômico e uma alimentação consciente.

fotogaleria

"Celebrar a comida é saudável e necessário. O que devemos buscar é o equilíbrio: desfrutar dos prazeres à mesa sem que isso se transforme em um peso emocional ou físico. Hoje, aproveite para saborear seus pratos favoritos, mas também reflita sobre sua relação com a comida e as emoções que ela desperta. Afinal, a verdadeira satisfação vem do equilíbrio entre corpo e mente", declara a nutricionista Fernanda Pucci.



A profissional ainda explica, que diferente do que muitos pensam, a gula não se assemelha com a compulsão alimentar. "A gula é um termo popular que usamos para descrever quando alguém come de forma exagerada, geralmente por prazer ou por impulso. Já a compulsão alimentar é um transtorno psicológico caracterizado por episódios recorrentes de ingestão exagerada de comida em um curto período, acompanhado pela perda de controle. É fundamental compreender essa diferença para evitar a banalização de um problema clínico sério", ressalta.

Gerada por emoções e prazer, a gula também não deve ser confundida com fome. "A fome é uma necessidade fisiológica, caracterizada por sinais como estômago roncando e falta de energia, a gula é impulsiva e geralmente direcionada a alimentos específicos, como doces ou frituras", destaca.

Para evitar exageros, Fernanda aconselha: "Ter consciência alimentar, coma devagar e preste atenção aos sinais do seu corpo; ter gestão emocional, identifique os gatilhos emocionais que levam ao consumo excessivo. Em vez de recorrer à comida, busque alternativas como atividades físicas, meditação ou hobbies que tragam prazer; faça uma reflexão espiritual, se você segue a perspectiva religiosa, pode refletir sobre o valor do autocontrole e da temperança como virtudes que equilibram sua relação com a comida; e Busque ajuda profissional, caso os episódios de compulsão ou gula se tornem recorrentes e impactem sua vida, é essencial procurar profissionais especializados, como nutricionistas, psicólogos ou psiquiatras".

Musa do Salgueiro, Isabella Arantes vai comemorar o dia da gula com equilíbrio. "Confesso que amo comer e não sou muito adepta a dietas muito restritas, busco sempre o equilíbrio. Para comemorar o dia de hoje, vou me permitir comer o que mais gosto em uma das refeições. Depois, me dedico ao máximo nos treinos para manter tudo em dia", comenta a assistente de palco do "Domingo Legal", do SBT.