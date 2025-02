Danielle Pithon conta sobre seus cuidados com a saúde e beleza no verão - Divulgação

Danielle Pithon conta sobre seus cuidados com a saúde e beleza no verão Divulgação

Publicado 02/02/2025 05:00

Rio - O verão é uma época de celebração e diversão, mas também exige atenção redobrada com a saúde e os cabelos. As altas temperaturas, a radiação solar intensa e o contato frequente com água salgada ou clorada podem causar danos se não houver os devidos cuidados. Para aproveitar a estação com segurança e estilo, especialistas compartilham dicas práticas que fazem toda a diferença.

fotogaleria

O calor excessivo pode causar desidratação, queda de pressão arterial e aumento da frequência cardíaca, por exemplo. Com isso, é importante se hidratar. "Além de água, inclua bebidas ricas em eletrólitos, como água de coco e sucos naturais, para repor minerais perdidos pelo suor. Outra dica é adaptar a rotina de exercícios, prefira atividades aquáticas ou práticas em locais com boa ventilação. Tenha uma alimentação leve, opte por frutas ricas em água, como melancia e melão, que ajudam a manter o corpo hidratado. Inclua fontes naturais de potássio, como banana, para evitar câimbras durante exercícios físicos", aconselha a cardiologista Fernanda Almeida Andrade.

O calor excessivo pode causar desidratação, queda de pressão arterial e aumento da frequência cardíaca, por exemplo. Com isso, é importante se hidratar. "Além de água, inclua bebidas ricas em eletrólitos, como água de coco e sucos naturais, para repor minerais perdidos pelo suor. Outra dica é adaptar a rotina de exercícios, prefira atividades aquáticas ou práticas em locais com boa ventilação. Tenha uma alimentação leve, opte por frutas ricas em água, como melancia e melão, que ajudam a manter o corpo hidratado. Inclua fontes naturais de potássio, como banana, para evitar câimbras durante exercícios físicos", aconselha a cardiologista Fernanda Almeida Andrade.

A hidratação da pele também é recomendada. "É válido transformar a hidratação em um ritual noturno, após o banho. Invista em loções hidratantes enriquecidas com antioxidantes, como vitamina C e E, que ajudam a reparar os danos solares. Não esqueça da esfoliação natural, experimente receitas caseiras, como uma mistura de mel e açúcar mascavo para renovar a pele e manter o bronzeado uniforme. Incorporar antioxidantes, tanto na alimentação quanto nos cuidados com a pele, potencializa a proteção contra os danos causados pelos radicais livres", diz a dermatologista Natassia Pizani.

O sol, no entanto, pode ser um aliado quando aproveitado com os devidos cuidados. O uso diário de protetor solar é indispensável e a reaplicação regular faz toda a diferença. "Use a quantidade equivalente a uma colher de chá para o rosto e duas colheres para o corpo. Reaplique a cada duas horas, especialmente após entrar na água", recomenda a profissional.

A influenciadora digital Danielle Pithon é adapta ao uso de protetor solar. "O protagonista do verão é o protetor solar! Seja para ir à praia, piscina ou mesmo ficar em casa, usá-lo é indispensável. Antes da maquiagem, durante o dia, é fundamental reaplicá-lo regularmente. Eu costumo usar protetor solar com cor e finalizo com um pó que também tenha fator de proteção alto. Isso facilita a rotina e garante proteção extra. Duas áreas que merecem atenção especial são as mãos e o pescoço. Aplicar filtro solar nessas regiões ajuda a manter um aspecto jovem por muitos anos", comenta.



Nada de cabelo ressecado no verão!



Manter os fios saudáveis no verão não precisa ser um desafio. Com criatividade e os produtos certos, é possível evitar o ressecamento e o aspecto opaco. A cabeleireira Tatiana Araújo compartilha algumas estratégias essenciais para proteger os cabelos durante a estação mais quente do ano. "Faça um pré-tratamento antes do sol. Crie uma barreira protetora com óleos vegetais, como argan ou coco, que blindam os fios contra o sal e o cloro. Aplique mecha a mecha antes de ir à praia ou piscina", detalha.



Após a exposição ao sol e à água do mar ou piscina, é importante dar uma atenção especial às madeixas. "Invista em enxágues alternativos, lave os cabelos após o mar ou piscina com uma mistura de água mineral e vinagre de maçã. Isso ajuda a equilibrar o pH e remover resíduos químicos. Também use máscaras pós-sol, faça hidratações semanais com produtos ricos em aminoácidos e queratina. Para um cuidado extra, adicione gotas de óleo essencial de lavanda ou alecrim à máscara para um efeito revitalizante".



A cabeleireira ainda sugere alguns penteados que ajudam a proteger os fios e minimizar danos. "Coques baixos e tranças são ótimas opções para evitar que os fios sofram com o atrito e a exposição excessiva. Complemente com chapéus de abas largas ou turbantes estilosos para proteção extra".