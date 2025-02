Thalita Zampirolli posa com opções de looks para curtir o carnaval - fotos Divulgação

Publicado 16/02/2025 05:00

Rio - Oficialmente, o Carnaval nem começou, mas já há vários blocos de rua espalhados pelo Rio. Sendo assim, é hora de preparar o look para se jogar na folia. Com o calor intenso que tem feito, a dica é apostar em produções bem fresquinhas e cheias de estilo. Entre os destaques estão os croppeds, arquinhos e saias. O brilho, claro, também não fica de fora.

"Toda mulher fica ainda mais graciosa com uma minissaia. E, com o calor do Rio, essa é uma opção prática e acessível. Com um top de brilho ou de lurex, o visual fica ainda mais sofisticado. Em lojas populares, dá para montar um look estiloso, confortável e bonito para curtir o carnaval gastando bem pouco", destaca o estilista Kel Mendes.

O profissional ainda aconselha a mulherada a caprichar nos acessórios e na purpurina. "Carnaval é a época ideal para usar e abusar dos acessórios. Aposte nos arquinhos, brincos, presilhas de cabelo... E o mais importante: não esqueça do glitter. Essa é sua hora de brilhar", diverte-se.

Rainha de bateria da escola de samba Camisa Verde e Branco, em São Paulo, e da Chegou o Que Faltava, no Espírito Santo, Thalita Zampirolli posou com algumas opções de fantasias simples e contou que o carnaval de rua do Rio tem um espaço garantido em sua agenda de compromissos. "Quero estar nas quadras, acompanhar ensaios de rua, assistir aos desfiles na Sapucaí e, claro, curtir os bloquinhos", revela.

Na hora de escolher a produção, o conforto e a segurança estão entre as prioridades. "O calor no Rio de Janeiro é de matar! No meio da multidão, sob o sol forte, a sensação térmica triplica. Por isso, aposto em tops com brilho e sainhas, muitas vezes combinados com shortinhos jeans ou de lycra ou biquíni por baixo, para garantir conforto e segurança na folia".