Raissa de Oliveira, empresária, influenciadora e ex rainha de bateria da Beija-FlorDivulgação

Publicado 28/12/2025 05:00

Rio - O consumo de bebidas alcoólicas costuma aumentar em datas comemorativas como o Réveillon. Em meio à empolgação da virada do ano, muitas pessoas acabam exagerando e deixando de lado cuidados básicos com alimentação e hidratação. O resultado aparece no dia seguinte, com sintomas como dor de cabeça, enjoo, cansaço e mal-estar. Apesar de não existir uma cura definitiva para a ressaca, algumas atitudes ajudam a reduzir seus efeitos.



"A ressaca acontece porque o álcool desidrata o corpo, irrita o estômago, prejudica o sono e altera substâncias como glicose e eletrólitos. No Réveillon, ela costuma ser pior porque as pessoas bebem mais rápido, misturam bebidas, dormem pouco e, muitas vezes, se alimentam mal, que é um combo perfeito para intensificar os sintomas", explica o nutricionista Lucas Duarte.



A prevenção, segundo o especialista, começa ainda durante a comemoração. "Comer antes de beber, se alimentar bem antes da ingestão de álcool vai ajudar evitar que o álcool bata tão forte, intercalar álcool com água, escolher um tipo de bebida e evitar exageros. Repor eletrólitos durante a noite e dormir bem também reduz muito o risco de ressaca no dia seguinte."



Para quem acorda já sentindo os efeitos da festa, Lucas reforça que não existe solução milagrosa, mas sim um conjunto de cuidados que acelera a recuperação. "Hidratação, descanso e reposição de vitaminas e minerais fazem toda a diferença. O ideal é beber água aos poucos ao longo do dia, incluir água de coco ou isotônicos para repor eletrólitos, optar por refeições leves e ricas em carboidratos, consumir frutas como banana e melancia, tomar sopas e priorizar boas horas de sono".



Quando o assunto é o que beber no dia seguinte à festa, a recomendação é clara: água em primeiro lugar. "Ela é essencial para reverter a desidratação. Isotônicos e água de coco ajudam na reposição de eletrólitos. O café pode aliviar a dor de cabeça e a sonolência, mas não substitui a hidratação e, em alguns casos, deve ser evitado, pois pode atrapalhar o sono", alerta.



A alimentação também desempenha papel importante na recuperação do organismo após o consumo excessivo de álcool. "Refeições leves, ricas em carboidratos e frutas ajudam a recuperar a energia. Alimentos como banana, ovos, frutas ricas em água e sopas são ótimas opções. Já pratos gordurosos e alimentos industrializados devem ser evitados, pois podem piorar o enjoo", recomenda o especialista.



Sobre o uso de medicamentos, Lucas ressalta que, na maioria dos casos, mudanças simples já trazem alívio significativo. "Muitas pessoas melhoram bastante apenas com hidratação adequada, reposição de eletrólitos, chás, refeições leves e descanso. Analgésicos podem ajudar em casos de dor de cabeça ou mal-estar, mas devem ser usados com moderação e, de preferência, com orientação médica".



Receitas para ajudar na recuperação



Além das orientações gerais, o profissional sugere algumas receitas simples que auxiliam na desintoxicação e na redução do inchaço após as festas de fim de ano. Chás preparados com ervas como cavalinha, hibisco, chá verde, centella asiática ou dente-de-leão contribuem para a hidratação e ajudam no combate à retenção de líquidos. A recomendação é escolher duas dessas ervas, ferver cerca de 400 ml de água, desligar o fogo, adicionar uma colher de sopa das ervas e deixar em infusão. A bebida pode ser consumida quente ou gelada, sem açúcar.



Outra alternativa é o suco detox, preparado com uma folha de couve, um pedaço de abacaxi, duas colheres de sopa de salsinha picada, uma colher de hortelã, uma rodela de gengibre, água e gelo. A combinação ajuda a repor nutrientes e líquidos de forma leve e refrescante.



Sucos naturais e águas aromatizadas também entram na lista de boas opções. Melancia e abacaxi com hortelã são escolhas eficientes, assim como água com rodelas de limão ou laranja, folhas de hortelã e fatias finas de gengibre.



A empresária, influenciadora e ex-rainha de bateria da Beija-Flor, Raissa de Oliveira, compartilha sua experiência pessoal para evitar a ressaca. "Não existe milagre, então tento me cuidar antes e depois. Sempre como bem antes de beber, intercalo o álcool com água durante a festa e evito misturar bebidas. No dia seguinte, foco total na hidratação: muita água, água de coco, frutas e refeições leves. Banana, sopa e suco natural ajudam bastante. Também priorizo o descanso, porque o corpo precisa se reorganizar. Faz toda a diferença".