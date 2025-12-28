A cor branca sempre faz sucesso - fotos Walace Ximenes/ Divulgação

Publicado 28/12/2025 05:00 | Atualizado 31/12/2025 11:39

Rio - Além dos desejos para 2026, já hora de pensar no look ideal para usar no Réveillon! Se ainda há dúvidas sobre o que vestir, a influenciadora digital Nathalia Fones posa para um ensaio com algumas opções de roupas pra lá de estilosas, que podem servir de inspiração para a mulherada. Entre as tendências está o branco, cor queridinha nesta época do ano, que simboliza a paz e renovação.

"O branco continua sendo um clássico e uma escolha muito popular, simbolizando renovação e novos começos. Mas não é mais uma unanimidade absoluta: a paleta de cores está mais diversa do que nunca! Em muitas festas, especialmente urbanas ou estilosas, veremos cores e acabamentos inusitados em vez do branco total, sem contar a influência de tons metálicos e joia (dourada e prata)", afirma o estilista Filipe Rangeli.

O brilho é outro elemento que faz sucesso nas produções. "Tecidos metalizados, paetês, lurex, acetinados e detalhes com brilho continuam dominando as produções festivas, seja em vestidos, conjuntos ou acessórios. O efeito 'glam' é perfeito para celebrar com um toque de luxo e personalidade", explica o profissional, que também cita os looks leves e fluidos. "Tecidos naturais e cortes que favorecem o conforto (linho, algodão, crochê, malhas leves) ganham destaque, especialmente para viradas em clima quente ou à beira-mar".



Originais, as peças em crochê e handmade (produtos criados manualmente) também são ótimas opções para a virada do ano. "Peças artesanais, como looks de crochê, aparecem como tendência fresca e original, dando um toque artesanal e personalizado ao visual", diz Filipe. Para quem gosta, texturas e transparências estratégicas dão um ar sexy ao look. "Tules, sobreposições leves e aplicações delicadas trazem movimento sem peso, combinando sensualidade com elegância".

Quem for curtir o Réveillon em uma festa fechada ou até mesmo em casa, a alfaiataria com toque de brilho é indicada. "Visual minimalista, cortes impecáveis e elegância silenciosa, segue em alta para quem quer uma produção sofisticada, moderna e atemporal".



O uso dos acessórios certos podem valorizar ainda mais a produção. "Maxi brincos, colares e pulseiras com pedras ou cristais dão personalidade e foco ao visual. Bolsas estruturadas e clutches enfeitadas turbinam até as produções mais simples. Sapatos com brilho ou detalhes marcantes elevam qualquer look de festa. Elementos extras (chapéus delicados, pashminas ou lenços) também estão em alta como toque estiloso. A ideia é usar acessórios que conversem com a proposta do look: seja festa glamourosa, jantar elegante ou celebração descontraída", destaca o estilista.

Uso de cores

Se a ideia for fugir do branco, o uso das cores é 'bem-vinda', de acordo com Filipe. "A paleta do Réveillon 2026 está vibrante e cheia de significados. Principais cores do momento. Amarelo: prosperidade e otimismo — ótimo para quem quer atrair energia positiva; azul claro e azul-profundo: simbolizam paz, equilíbrio e serenidade; laranja pêssego: vitalidade e entusiasmo; verde-jade: harmonia e recomeço; Rosa e roxo: afeto, suavidade e intensidade emocional", lista Filipe.

Ele ainda ensina a combinar as cores no visual. "Cores vibrantes + acessórios neutros (dourado/prata) para equilibrar; monocromático colorido + textura (crochê, brilho sutil) para um efeito chique; e se usar tons fortes, mantenha uma peça neutra (off-white, areia ou prata) para harmonizar", comenta o profissional, que alerta para o cuidado com as estampas. "Embora o foco seja mais em cores sólidas ou texturas, estampas alegres (como florais tropicais ou padrões artesanais) aparecem especialmente em looks de praia ou festas informais, desde que bem combinadas com acessórios mais discretos".

'Elegante e sensual'

A influenciadora Nathalia Fones revela que pretende usar uma roupa mais sexy na virada do ano: "Vou passar o Réveillon no Rio de Janeiro mesmo, perto da praia, já que faço questão de manter o ritual de pular as sete ondas. Pretendo usar um look elegante, sensual na medida certa e, acima de tudo, confortável. Tradicionalmente opto pelo branco, mas neste ano quero apostar em algo diferente, com cor. Penso em tons como o lilás", adianta.